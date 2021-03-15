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Almanya, Fransa ve İtalya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

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Almanya, Fransa ve İtalya, kan pıhtısı riskini yükselttiği şüphesiyle geçici olarak AstraZeneca'nın Oxford'la geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını durdurdu.
Almanya, Fransa ve İtalya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Almanya, Fransa ve İtalya, kan pıhtısı riskini yükselttiği şüphesiyle geçici olarak AstraZeneca'nın Oxford'la geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını durdurdu.

Almanya Sağlık Bakanlığı, kararın bir "önlem" olarak ve Almanya'nın ulusal aşı düzenleyicisi Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine alındığını, vakaların daha fazla araştırılması çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı'nın "yeni bilgilerin aşının ruhsatını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine" karar vereceği belirtildi.

Fransa, yarına kadar askıya aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.

İtalya'dan "ihtiyati ve geçici bir tedbir" açıklaması

İtalya Sağlık Bakanlığı da aşının kullanımını askıya aldı. İtalyan ilaç dairesi AIFA, Avrupa İlaç Dairesi'nin konuya ilişkin kararı beklenirken "ihtiyati ve geçici bir tedbir" alındığını aktardı.

Askıya alma duyurusu, Almanya'nın aynı adımı atmasından kısa bir süre sonra geldi.

Danimarka, Norveç ve İzlanda perşembe günü aşının kullanımını kan pıhtısı bağlantısı incelenene kadar geçici süreyle durdurduğunu duyurmuştu. Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha da aşıyı kameralar karşısında olma planını iptal etti ve dağıtımının durdurulduğunu açıkladı. Cuma günü Bulgaristan da aşının kullanımını durduracağını açıkladı. İrlanda ve Hollanda'da da aşının kullanımını geçici süreyle durdurmuştu.

Fransa, Britanya, Hollanda, Meksika ve Nijerya gibi ülkeler ise aşının güvenli olduğunu söyleyerek aşıyı kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.

AstraZeneca, kendi yaptıkları incelemelerde aşı ile kan pıhtısı oluşumu hakkında bir bağlantı bulamadıklarını belirtti.

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