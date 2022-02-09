Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Ukrayna'yı görüştü: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek

Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Avrupa’daki partnerlerle yakın diyalog içinde olduklarını ifade eden Scholz, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemektir." dedi.

Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu belirterek, "Durum değerlendirmemiz çok benzerdir. Aynı şekilde tavrımız da. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile dün görüştüğünü ve onunla da hemfikir olduğunu dile getiren Scholz, "Son derece gergin durumda tansiyonun azaltılmasını sağlamak istiyoruz. Müzakerelere ve çözüme ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.