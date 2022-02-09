  • BIST 2.035,22
  • Altın 791.21618
  • Dolar 13.5888
  • Euro 15.5531
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Ukrayna'yı görüştü: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek

» »
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizinde Avrupa’da muhtemel bir savaşı önlemeyi hedeflediklerini söyledi.
Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Ukrayna'yı görüştü: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek

Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Avrupa’daki partnerlerle yakın diyalog içinde olduklarını ifade eden Scholz, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemektir." dedi.

Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu belirterek, "Durum değerlendirmemiz çok benzerdir. Aynı şekilde tavrımız da. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile dün görüştüğünü ve onunla da hemfikir olduğunu dile getiren Scholz, "Son derece gergin durumda tansiyonun azaltılmasını sağlamak istiyoruz. Müzakerelere ve çözüme ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron Macron Olalı Böyle Eziyet Çekmedi08 Şubat 2022 Salı 22:11
  • Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki Askeri Varlığının Tehlike Yarattığını Açıkladı08 Şubat 2022 Salı 20:06
  • Fransa’da Ülke Tarihinin En Yüksek Ticaret Açığı Kayıtlara Geçti08 Şubat 2022 Salı 19:30
  • AB, Kömür Madenini Kapatmayan Polonya'nın Fonlarını Kesiyor08 Şubat 2022 Salı 19:01
  • İspanya Dışişleri Bakanı Albares Ukrayna'ya Gitti08 Şubat 2022 Salı 18:22
  • AB'nin Geleceği Için En Kötümserler Yunanlar Ve Fransızlar08 Şubat 2022 Salı 17:58
  • Kremlin Fransa’yı Yalanladı: Putin Macron’a Söz Vermedi08 Şubat 2022 Salı 17:17
  • Rusya duyurdu: Gemiler tatbikat için Karadeniz'e gönderildi08 Şubat 2022 Salı 14:47
  • Ayrılıkçı komutandan Moskova'ya: Ukrayna'nın doğusuna 30 bin asker gönderin08 Şubat 2022 Salı 13:18
  • Putin-Macron görüşmesinden sonuç çıkmadı ama dev masa alay konusu oldu08 Şubat 2022 Salı 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti