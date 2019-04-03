Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı 'kol saati' götürdü

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Grindel pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğini doğrulayarak istifa ettiğini açıkladı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti. Şüphe oluşturan ek gelirleri ve pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğine dair haberlerin medyada yer alması, Grindel üzerinde baskı oluşturmuştu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre haftalık Spiegel dergisi, Grindel'in DFB'nin yan kuruluşu olan DFB Medya'nın Denetleme Kurulu Başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında aldığı 78 bin euro'ya ilişkin bildirimde bulunmadığını iddia etmişti. DFB ise bu iddiaları reddederek, Grindel'in DFB başkanlığını üstlenmeden önce gelirleri hakkında bildirimde bulunduğunu, Denetleme Kurulu başkanlığını ise göreve başladıktan sonra üstlendiğini savunmuştu. Spiegel'in haberine göre, Grindel bu parayı aldığını kabul etmiş, ancak bunu kamuoyu ile paylaşmadığı iddialarını reddetmişti.

Spiegel'in ardından Bild gazetesi de DFB Başkanı Grindel'in, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Grigori Sukris'den hediye olarak pahalı bir kol saatini kabul ettiğini yazmıştı.

Grindel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 6 bin euro değerinde olan bu kol saatinin kendisine hediye edildiğini kabul etti. Grindel, "Bu benim için, Ukrayna Federasyonu veya herhangi bir ticari işletme ile bağlantısı olmayan özel bir hediyeydi” ifadesini kullandı. 'Kibarlık' olarak bu hediyeyi kabul ettiğini kaydeden Grindel, kendi açısından herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtti. Grindel açıklamasında, "Bu olay nedeniyle çok severek yürüttüğüm DFB başkanlığı görevimi bırakmak zorunda kalmak beni derinden sarstı" dedi.

DFB başkanlığı görevini 27 Eylül’de yapılacak seçimlere kadar DFB Başkan Yardımcıları Reinhard Rauball ile Rainer Koch yürütecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili eski milletvekili Grindel, pahalı bir kol saatini kabul ettiği ve kuşku yaratan ek gelirleri olduğuna dair haberlerden önce de eleştirilere maruz kalmıştı.

Grindel'in 2018 Dünya Kupası öncesinde Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw’ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatması eleştirilmişti.

Grindel, Alman Milli Takım eski futbolcusu Mesut Özil ve Milli Takım Oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geçen yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Almanya'da yaşanan tartışmalardaki tutumu ile de tepki toplamıştı. Grindel, ağustos ayında Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, özellikle Özil'e yönelik ırkçılığa karşı yeterince açık bir tutum takınmayarak hata yaptığını kabul etmişti.