  • BIST 93.533
  • Altın 232,438
  • Dolar 5,5927
  • Euro 6,2770
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı 'kol saati' götürdü

» »
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Grindel pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğini doğrulayarak istifa ettiğini açıkladı.
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı 'kol saati' götürdü

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti. Şüphe oluşturan ek gelirleri ve pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğine dair haberlerin medyada yer alması, Grindel üzerinde baskı oluşturmuştu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre haftalık Spiegel dergisi, Grindel'in DFB'nin yan kuruluşu olan DFB Medya'nın Denetleme Kurulu Başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında aldığı 78 bin euro'ya ilişkin bildirimde bulunmadığını iddia etmişti. DFB ise bu iddiaları reddederek, Grindel'in DFB başkanlığını üstlenmeden önce gelirleri hakkında bildirimde bulunduğunu, Denetleme Kurulu başkanlığını ise göreve başladıktan sonra üstlendiğini savunmuştu. Spiegel'in haberine göre, Grindel bu parayı aldığını kabul etmiş, ancak bunu kamuoyu ile paylaşmadığı iddialarını reddetmişti.

Spiegel'in ardından Bild gazetesi de DFB Başkanı Grindel'in, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Grigori Sukris'den hediye olarak pahalı bir kol saatini kabul ettiğini yazmıştı.

Grindel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 6 bin euro değerinde olan bu kol saatinin kendisine hediye edildiğini kabul etti. Grindel, "Bu benim için, Ukrayna Federasyonu veya herhangi bir ticari işletme ile bağlantısı olmayan özel bir hediyeydi” ifadesini kullandı. 'Kibarlık' olarak bu hediyeyi kabul ettiğini kaydeden Grindel, kendi açısından herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtti. Grindel açıklamasında, "Bu olay nedeniyle çok severek yürüttüğüm DFB başkanlığı görevimi bırakmak zorunda kalmak beni derinden sarstı" dedi.

DFB başkanlığı görevini 27 Eylül’de yapılacak seçimlere kadar DFB Başkan Yardımcıları Reinhard Rauball ile Rainer Koch yürütecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili eski milletvekili Grindel, pahalı bir kol saatini kabul ettiği ve kuşku yaratan ek gelirleri olduğuna dair haberlerden önce de eleştirilere maruz kalmıştı.

Grindel'in 2018 Dünya Kupası öncesinde Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw’ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatması eleştirilmişti.

Grindel, Alman Milli Takım eski futbolcusu Mesut Özil ve Milli Takım Oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geçen yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Almanya'da yaşanan tartışmalardaki tutumu ile de tepki toplamıştı. Grindel, ağustos ayında Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, özellikle Özil'e yönelik ırkçılığa karşı yeterince açık bir tutum takınmayarak hata yaptığını kabul etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Parlamentosu'ndan yaz-kış saatini sonlandırma kararına onay27 Mart 2019 Çarşamba 12:51
  • Almanya'da 6 kentte bomba alarmı, belediye binaları boşaltıldı26 Mart 2019 Salı 14:00
  • Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti25 Mart 2019 Pazartesi 17:30
  • "Alman Müslümanlar için asıl ihtiyacımız olan şey Almanya'ya ait bir İslam"25 Mart 2019 Pazartesi 15:39
  • İtalya'da 5 aylık bir bebek evde sünnet sonrası öldü, anne ve baba hakkında soruşturma açıldı25 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  • İtalya’da evde sünnet edilen beş aylık bebek hayatını kaybetti25 Mart 2019 Pazartesi 12:08
  • Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalan yolculardan 500'ü kurtarıldı24 Mart 2019 Pazar 19:26
  • Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalanlar havadan kurtarılıyor24 Mart 2019 Pazar 12:56
  • İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı23 Mart 2019 Cumartesi 16:15
  • Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak23 Mart 2019 Cumartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti