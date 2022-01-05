  • BIST 2.005,29
  • Altın 785.68838
  • Dolar 13.6021
  • Euro 15.3925
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAErsin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

Almanya Google Ürünlerinin İncelenmesini 'Rekabet' İçin Hızlandırıyor

»
Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında, Google'ın kişisel verilerin kullanımını ve Google News Showcase (Google Haberler Vitrini) ürününü incelediğini duyurdu.
Almanya Google Ürünlerinin İncelenmesini 'Rekabet' İçin Hızlandırıyor

Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne geçen yıl daha fazla yetki verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Alman Kartel Dairesi'nin yeni genişletilmiş denetim yetkilerine tabi olması için gereken ölçek eşiğini karşıladığı bildirildi. Kartel Dairesi'nin, Google'ın kişisel verileri kullanımı ve Google News Showcase ürününü internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında incelediği belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Federal Kartel Dairesi'nin, artık rekabete zarar veren somut davranış biçimleriyle mücadele edebileceğini belirtti.

Mundt, "Ocak 2021'den bu yana büyük dijital şirketleri denetlemek için yeni bir aracımız oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra bu kapsamda ilk resmi kararı aldık ve Google'ın pazarda büyük önem taşıdığını belirledik." ifadelerini kullandı.

Kartel Dairesi'nin, yeni yetkiyle artık rekabete zararlı belirli davranışları tespit edebileceğini vurgulayan Mundt, "Google tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve Google News Showcase konusuna daha yoğun bakmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Mundt, ABD'li diğer teknoloji şirketleri Meta, Amazon ve Apple'a yönelik durumları da değerlendirdiklerini bildirdi.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim İnsanlarından Göktaşı Uyarısı: 13 Nisan 2029’a Dikkat03 Ocak 2022 Pazartesi 22:46
  • Facebook, Hollanda’nın Yeşil Hedeflerini Tehdit Ediyor03 Ocak 2022 Pazartesi 22:09
  • İran'ın Uydu Taşıyıcı Roketi Yeterli Hıza Ulaşamadığı İçin Yükünü Yörüngeye Oturtamadı02 Ocak 2022 Pazar 15:26
  • Bilim İnsanları, Plüton’u Yeniden Gezegen Olarak Adlandırmak İstiyor01 Ocak 2022 Cumartesi 16:09
  • Google Yeni Yılın İlk Günü Doodle’ını Yayınladı01 Ocak 2022 Cumartesi 15:34
  • Elon Musk’tan Tesla Bot Açıklaması: Star Wars’taki Robotlar Gibi Olacak31 Aralık 2021 Cuma 23:51
  • Tiktok Moderatörü 'Psikolojik Travma' Yaşadığı Gerekçesiyle Şirkete Dava Açtı31 Aralık 2021 Cuma 22:36
  • Tesla, Güvenlik Sorunları Nedeniyle 475 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı31 Aralık 2021 Cuma 21:13
  • Teknoloji Dünyası 2021'i Yeniliklerle Geride Bıraktı31 Aralık 2021 Cuma 20:21
  • Güney Kore NFT oyunlarını yasaklayacak31 Aralık 2021 Cuma 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti