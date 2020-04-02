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Almanya Güney Kıbrıs’ı KKTC’deki Alman Turistlerin Uçuşuyla İlgili Bilgilendirdi

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Almanya Güney Kıbrıs’ı KKTC’deki Alman Turistlerin Uçuşuyla İlgili Bilgilendirdi
Almanya Güney Kıbrıs’ı KKTC’deki Alman Turistlerin Uçuşuyla İlgili Bilgilendirdi

 Almanya’nın Güney Kıbrıs’a, KKTC’deki karantina süreleri dolan Alman turistlerin Ercan Havalimanı’ndan Almanya’ya gönderilmesi konusunda bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Almanya’nın Güney Kıbrıs’a, bu “acil uçuşun” Türkiye aracılığıyla gerçekleşeceği ve KKTC’den Almanya’ya direk uçuş yapılmayacağı konusunda bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, Almanya’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal edecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını” teyit ettiğini kaydetti.

YURTDIŞINDAKİ RUMLARIN HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN GETİRİLMELERİ PLANLANIYOR

Öte yandan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, mesleki sebeplerle veya öğrenim için yurtdışında bulunan ve Güney Kıbrıs’a dönmek isteyen Rumları, hafta başından itibaren getirebilmek için ayarlamalar yaptığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, bilim kurulu ile uzmanların alacağı kararı beklediğini ve alınacak kararın akabinde, Rumların dönebilmeleri için kolların sıvanacağını kaydetti.

Yurtdışında bulunan Rumlar için oluşturulan “connct2cy” adlı platforma 10 binden fazla Rum’un başvuruda bulunduğunu belirten gazete, getirilecek olan Rumların 1-2 gün içerisinde değil, zamana yayılarak getirileceğini yazdı.

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