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Almanya harekete geçti: Ukrayna’ya Obüsler gönderilecek

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Almanya, Ukrayna'ya ağır silah göndermek için sunulan önergeyi onayladı. Reuters, Almanya'nın bu kapsamda Ukrayna'ya Howitzer obüslerini göndereceğini iddia etti.
Almanya harekete geçti: Ukrayna’ya Obüsler gönderilecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, ABD ve Batı ülkelerinin Ukrayna’ya askeri desteği de sürüyor. En son, Almanya Federal Meclisi’nde “Avrupa'da Barış ve Özgürlüğü Savunmak, Ukrayna'ya Kapsamlı Destek” adlı Ukrayna’ya ağır silah sevkiyatı önergesi kabul edildi.

Reuters, bu kapsamda Almanya’nın Ukrayna’ya obüs sistemi yollamaya hazırlandığını öne sürdü. Reuters’a konuşan bir kaynak, Berlin’in konuyla ilgili Hollanda hükümetiyle görüşme halinde olduğunu söyledi.

Almanya’nın temin edeceği obüslerin, kundağı motorlu obüslerden olduğu da öne sürüldü. Bu araçları yüksek hareket kabiliyetine sahip genellikle paletli, üstlerinde obüs, havan, roket veya güdümlü füze taşıyan araçlardır. Bu silahlar çatışma bölgesine uzun menzilli dolaylı ateş gücü sağlarlar.

Dün de ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya sağlayacakları 90 obüs sisteminin yarısından fazlasının bu ülkeye ulaştığını, bu sistemlerle ilgili ilk grup Ukrayna askerlerinin eğitimlerinin tamamlandığını açıkladı.

Günümüzde üst açı grubu atışlarda iki veya daha çok farklı barut hakkıyla aynı noktayı vurabilen topçu silahları obüs olarak adlandırılmaktadır.

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