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Almanya İçişleri Bakanı: Haziran ortasından itibaren Avrupa'da serbest seyahati amaçlıyoruz

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Almanya İçişleri Bakanı: Haziran ortasından itibaren Avrupa'da serbest seyahati amaçlıyoruz
Almanya İçişleri Bakanı: Haziran ortasından itibaren Avrupa'da serbest seyahati amaçlıyoruz

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bugün yaptığı açıklamada Cumartesi gününden itibaren sınır kontrollerinde bazı gevşetmelere gideceklerini, amacın 15 Haziran'dan itibaren Avrupa sınırları içinde serbest seyahat imkanı sağlamak olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Seehofer, Fransa, İsviçre ve Avusturya ile karşılıklı alınan sınır kontrollerinin 15 Mayıs'tan 16 Haziran'a kadar uzatıldığını, yeni salgınlar çıkması durumunda ise tedbirlerin yeniden yürürlükte olabileceğini ifade etti.

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