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Almanya ile Rusya arasında ipler gerildi

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Rusya’nın 40 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı edilmesinin ardından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Rusya’nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur” dedi.
Almanya ile Rusya arasında ipler gerildi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya da 40 Alman diplomatı sınır dışı etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada Rusya'nın Alman diplomatları sınır dışı ederek karşılık vermelerini beklediklerini belirtti.

“FAZLA ZARAR VERİYOR”

Baerbock, “Rusya'nın bugünkü adımını bekliyorduk. Rusya'nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur. Rusya'da artan olumsuz koşullara rağmen çalışanlarımız ikili ilişkilerimize hizmet etmek için açıklık, ilgi ve büyük bir bağlılıkla Rusya’ya gittiler. Bugün iletilen sınır dışı etmelerle, Rusya bu nedenle kendisine daha fazla zarar veriyor” dedi.

Çok sayıda Avrupa ülkesi, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlık savaşı nedeniyle çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Almanya'nın sınır dışı kararı sonrası Rusya'daki büyükelçilik hizmetlerinin önemli ölçüde kısıtlanması bekleniyor.

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