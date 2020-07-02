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Almanya ile Türkiye arasında turizm diplomasisi: 'Türkiye Alman turistleri ağırlamaya hazır'

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Almanya ile Türkiye arasında turizm diplomasisi: 'Türkiye Alman turistleri ağırlamaya hazır'
Almanya ile Türkiye arasında turizm diplomasisi: 'Türkiye Alman turistleri ağırlamaya hazır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya’nın başkenti Berlin’de mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya’da Türkiye’ye turizm amaçlı seyahatlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Almanya’nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye’ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için çok önemli” dedi.

Maas da “Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel’in ve Almanya’nın tabi verilerine hep bakarak, enfeksiyon verilerine bakıyoruz. Her ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin seyahat için ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye yer almıyordu.

Türkiye, turizm diplomasisinde başarılı olabilecek mi?

Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor

Bu kararı eleştiren Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Biz güvenli bir ortamda sağlıklı bir ortamda Almanya’dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Ve tüm tesislerimiz, havaalanları, oteller, transferler dahil hepsinin sertifikasyonu yapıldı.

“Zaten uçuşlar başladı. 8 şehre THY uçuyor, özel şirketlerimiz uçmaya başladı. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı.

“Önemli olan Almanya’nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor.”

"Turizm önemli bir sektör. Bugün bunu da enine boyuna ele aldık. Biz güvenli bir ortamda sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Ve tüm tesislerimiz; havaalanları, oteller, transferler dahil hepsinin sertifikasyonu yapıldı. Almanya'dan uzmanlardan oluşan heyeti de davet etmiştik.

"Zaten uçuşlar başladı, 8 şehre THY uçuyor. Özel şirketlerimiz uçmaya başladı. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı.

"Önemli olan Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli."

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Kısıtlamaların kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın konuşması da şöyle:

"Birçok konuyu ele aldık. Turizm konusunu ele aldık. Güvenli bir turizmin, korona krizi kapsamında nasıl sağlanabileceğini ele aldık. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

"Birçok insanın bunu kaldırılmasını istediğini biliyoruz. Almanya bunu AB kapsamında ele almak istiyor. Ancak Avrupa genelinde görüş birliği sağlayabilirsek, virüsün yayılmasını kontrol altına alabiliriz.

"Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı, bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel'in ve Almanya'nın tabi hep verilere bakarak, enfeksiyon verilerine bakıyoruz. Her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik.

"Bölgesel rakamların gelecekte çok önemli olacağından hareket ediyoruz. Yeni vakalar nerede, nerede hiç yok, bunların dikkate alınması gerekiyor. Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturmuş bulunuyoruz. Karantina şartları da bu şekilde belirleniyor. Yani Almanya'da hem içe hem dışa yönelik risk bölgeleri kategorisi de dikkate alınmak zorundadır. İki haftalık aralarla olmak üzere AB'de bu konu sürekli yeniden incelenecektir."

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