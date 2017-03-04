 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Almanya ile Türkiye arasındaki toplantı gerilimi büyüyor

»
Almanya ile Türkiye arasındaki toplantı gerilimi büyüyor
Almanya ile Türkiye arasında AKP'li bakanların toplantılarının iptal edilmesi nedeniyle başgösteren gerginlik büyüyor. Adalet Bakanı Bozdağ Almanya'yı bir kez daha sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kendisinin katılacağı Gaggenau kentindeki toplantı ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılmasının planlandığı Köln ve Frechen'deki toplantıların iptal edilmesi ile ilgili sert açıklamalar yaptı.

Cumartesi günü Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Bizim kanaatimiz belediyenin üzerinde bir irade vardır. Bunu belediyenin aldığı bir karar olarak görmüyorum. Merkel bizim müdahalemiz yok diyor ama kararı eleştirmiyor. Belediye yanlış yapmıştır diye bir açıklamaları yok. Ben buradan soruyorum bu insan haklarına uygun mudur değil midir? Merkel, yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Bize yapılan faşist bir uygulamadır. Geçmişteki hastalıkları depreşmiştir" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel cuma günü Tunus'ta yaptığı açıklamada, "Almanya'nın hukuki yapısına göre, federal bir sistemimiz var, bu nedenle de yerel yönetim, eyalet ve federal düzeyde sorumluluklar bulunuyor” demişti. Merkel sözlerini “Bir toplantının somut bir şekilde engellenmesiyle ilişkili karar yerel yönetim düzeyinde alınıyor. Burada söz konusu olan toplantının güvenliği ve çok daha fazlası” şeklinde sürdürmüştü.

Özoğuz: Tepkiler abartılı

Alman hükümetinin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise Almanya'da etkinliklerin iptaline Türk tarafının verdiği tepkilerin 'abartılı' olduğunu söyledi. Bakan, "Mevcut gerginlik hiçbir ülkeye fayda sağlamıyor" dedi. "Augsburger Allgemeine" gazetesine demeç veren Özoğuz, "Türk tarafı ile mantıklı bir diyalog kurmanın şu anda imkansız olduğu görülüyor, bu çok rahatsız edici" şeklinde konuştu. 

Zeybekçi Leverkusen'de konuşacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Köln'de katılmasının planlandığı referandum etkinliğinin iptal edilmesinin ardından, Bakan'ın pazar akşamı Frechen'de bir düğün salonunda düzenlenmesi planlanan özel bir etkinliğe katılması öngörülmüştü. Ancak Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ren Erft Bölgesi polis yetkilileri tarafından yapılan yazılan açıklamada, 5 Mart Pazar akşamı yapılması planlanan etkinlik için ayarlanan Golden Palast adlı salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle toplantı iptal edildiği belirtildi.

Bakan Zeybekçi'nin pazar akşamı Leverkusen'de düzenlenecek bir kültür etkinliğinde konuşması yapması planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey: YPG'ye bu kadar bağımlı olmamalıyız; Türkiye'nin endişelerini anlıyorum04 Mart 2017 Cumartesi 11:06
  • Yeniçağ: AKP'li yöneticiler, bölge halkına "Evet çıkmazsa, evleriniz yapılmayacak" diyor04 Mart 2017 Cumartesi 10:56
  • ABD İnsan hakları raporunda Türkiye eleştirisi04 Mart 2017 Cumartesi 09:19
  • Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok04 Mart 2017 Cumartesi 09:06
  • Erdoğan, gazeteci Yücel’i ‘Alman ajanı’ ilan etti: Almanya teröre yardımdan yargılanmalı04 Mart 2017 Cumartesi 09:05
  • MHP Grup Başkanvekili Akçay: Almanya'yı aklıselime davet ediyorum03 Mart 2017 Cuma 16:33
  • İstanbul ve İzmir’de yasaklanan 8 Mart mitinglerine izin çıktı03 Mart 2017 Cuma 16:20
  • Net Araştırma anketi sonuçlandı03 Mart 2017 Cuma 15:13
  • Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması03 Mart 2017 Cuma 15:01
  • Antalya'nın 2015'e göre turist kaybı yüzde 4303 Mart 2017 Cuma 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti