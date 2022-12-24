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Almanya, İngiltere ve Avusturya’dan Paris’teki saldırıya tepki

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü saldırıya Avrupa'dan tepkiler geldi.
Almanya, İngiltere ve Avusturya’dan Paris’teki saldırıya tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa’nın başkenti Paris’te bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi. Scholz, Twitter hesabından Almanca ve Fransızca paylaştığı mesajında, Paris'i ve Fransa’yı sarsan kötü bir eylemle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da “Nefret asla kazanmamalı” mesajını paylaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün Paris’teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık” değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından saldırının Paris’i yasa boğan korkunç bir eylem olduğu belirtilerek, “Nefret kazanmayacak” mesajı paylaşıldı. 

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