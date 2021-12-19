  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi

» »
Fransa'nın ardından Almanya da İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi.
Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi

Omicron varyantının yayılmasının önüne geçmek için alınan karara göre sadece Almanya vatandaşları ve Almanya'da yerleşik kişiler ülkeye giriş yapabilecek.

Bunun için negatif test sonucu göstermeleri ve iki hafta karantinada kalmaları gerekecek.

Almanya'nın bu kararı Pazar akşamı itibarıyla devreye girecek.

Alman ulusal sağlık enstitüsü Robert Koch Institute (RKI), bu kararı İngiltere'yi varyantın yayılması açısından endişe veren bir yer olarak görmesi sebebiyle aldı.

Danimarka, Fransa, Norveç ve Lübnan da Almanya'nın yüksek risk teşkil eden ülkeler listesine girdi.

Bu ülkelerden de seyahate kısıtlamalar getirildi.

İngiltere'de Cumartesi günü 90 bin 418 yeni koronavirüs vakası kaydedilmişti.

Bu rakam, rekor yükseklikte koronavirüs vakalarının kaydedilmesinin ardından geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da Belediye Başkanı Sadiq Khan artan vakalar yüzünden 'ciddi durum' ilan etti.

Almanya'da ise günlük vaka sayısı Cuma günü 50 bin 968 olarak kaydedildi. 437 kişi ise hayatını kaybetti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron varyantının pandeminin beşinci büyük dalgasına yol açmasını bekliyor.

Fransa da Cumartesi itibarıyla ülkeye İngiltere'den girişleri yasaklamıştı.

Yasaklar devreye girmeden Fransa'ya gidişlerin artması nedeniyle iki ülke arasında kara ve deniz trafiği geçtiğimiz iki gün içinde yoğun seyretti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkel’in Partisi CDU’nun Yeni Lideri Friedrich Merz Oluyor17 Aralık 2021 Cuma 21:06
  • Euro Bölgesi'nde Enflasyon Kasımda Zirve Yaptı17 Aralık 2021 Cuma 19:48
  • NATO’nun 2022 askeri bütçesi belli oldu17 Aralık 2021 Cuma 14:01
  • Macron: Rusya ile görüşerek çözüm bulunmalı17 Aralık 2021 Cuma 13:01
  • İtalya’da Corona Salgını OHAL’i 31 Mart’a Kadar Uzatıldı16 Aralık 2021 Perşembe 23:37
  • Hanau Saldırısında Takipsizlik Kararı16 Aralık 2021 Perşembe 19:48
  • AB'den Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı: 30,7 milyon Euro16 Aralık 2021 Perşembe 16:50
  • Hollanda kraliyet ailesi Covid kurallarını hiçe saydı16 Aralık 2021 Perşembe 14:01
  • Covid önlemlerini Holokost’la kıyasayan milletvekiline ceza16 Aralık 2021 Perşembe 13:45
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü16 Aralık 2021 Perşembe 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti