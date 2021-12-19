Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi

Omicron varyantının yayılmasının önüne geçmek için alınan karara göre sadece Almanya vatandaşları ve Almanya'da yerleşik kişiler ülkeye giriş yapabilecek.

Bunun için negatif test sonucu göstermeleri ve iki hafta karantinada kalmaları gerekecek.

Almanya'nın bu kararı Pazar akşamı itibarıyla devreye girecek.

Alman ulusal sağlık enstitüsü Robert Koch Institute (RKI), bu kararı İngiltere'yi varyantın yayılması açısından endişe veren bir yer olarak görmesi sebebiyle aldı.