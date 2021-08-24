  • BIST 1.465,800
  • Altın 487,87
  • Dolar 8,4200
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor

» »
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın sivil havacılık faaliyetiyle askeri tahliye operasyonlarına devam edebilmesi için Türkiye ve ABD ile görüştüklerini söyledi.
Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın sivil havacılık faaliyetiyle askeri tahliye operasyonlarına devam edebilmesi için Türkiye ve ABD ile görüştüklerini söyledi.

Maas Berlin'de yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı'nın ABD askerlerinin çekileceği tarih olan 31 Ağustos'tan sonra da faaliyetlerine devam etmesinin önemine dikkati çekti. 

"ABD, Türkiye ve diğer ülkelerle Kabil Havalimanı'nın faaliyetlerine devam etmesi konusunda görüşme halindeyiz. Bu konu aynı zamanda ABD güçlerinin çekilmesinden Taliban ile görüşmeleri de gerektiriyor" dedi.

Almanya vatandaşları için Kabil'de tahliyeye başladı

Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile görüştüğüne dikkati çeken Maas, "Bu ülkelere geçebilen yerel personele daha çabuk ve kolay vize vereceğiz. Listelerimizde yer alan tüm yerel çalışanlar ve diğer tehlike altındaki kişiler için ikamet hakkı koşullarını oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Maas, İslamabad, Yeni Delhi, Taşkent'teki vize bölümlerinin kapasitelerini artıracaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç'in en yüksek dağı kısaldı23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:23
  • Fransa'da 17 bin 300 yeni vaka23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:08
  • Aşı sertifikasının barkodunu dövme yaptıran genç sosyal medyada gündem oldu22 Ağustos 2021 Pazar 12:55
  • Yunanistan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 40 kilometrelik duvar ördü22 Ağustos 2021 Pazar 10:49
  • Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:04
  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan NATO eleştirisi21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:59
  • Gürcistan’dan Türkiye’ye ‘Afganistan’ teşekkürü21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:32
  • Başına 5 milyon dolar ödül konmuştu… Kabil’de ortaya çıktı21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:30
  • Ursula Von Der Leyen: Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:36
  • Diplomasinin zirvesinde telefonu çaldı21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti