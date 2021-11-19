Almanya Kapanmaya Hazırlanıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesindeki corona virüs salgınını ‘vahim’ diye niteleyerek aşılıları da kapsayan tecrit uygulamalarının tekrar başlatılabileceğini söyledi.

Geçen hafta Almanya’da rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları sonrası Başbakan Angela Merkel, yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayısının hızla yükseldiğini belirtmiş ve “Önümüzde çok zor haftalar var” demişti. Merkel ayrıca konuşmasında bazı bölgelerde gündelik hayatı sınırlayacak kısıtlamalar başlatılabileceğinin de sinyalini vermişti.

Reuters’ın aktardığına göre Almanya parlamentosunun üst kanadının yeni corona virüs önlemlerini bugün kabul etmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Spahn, gelinen durumu ‘vahim‘ olarak niteleyerek şunları söyledi: “Açıklamalarım acil durum gibi görülecek olsa bile bulunduğumuz durumda hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz.”

Spahn aynı zamanda sağlık bakanlığının, Pfizer ve diğer şirketlerle corona virüs ilacı siparişi için görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Almanya’dan gelen bu açıklama ile neredeyse eş zamanlı olarak Avusturya corona virüs vakalarındaki artışla nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma sınırlamasının da aralarında olduğu sıkı tecrit önlemlerini yeniden devreye aldı. Hükümet ayrıca aşı zorunluluğu getireceğini açıkladı.

Avrupa piyasaları, Almanya’da tecrit önlemleri getirilebileceği ihtimalinin ardından artıdan eksiye döndü. Tahvil getirileri eksiye dönerken avro ve hisse senedi piyasaları sert geriledi.

Almanya’da bugün tespit edilen yeni corona virüs vaka sayısı 52 bin 970’ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Geçen yıl başlayan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bin 739’a yükseldi.