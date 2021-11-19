  • BIST 1.737,330
  • Altın 670,05
  • Dolar 11,2727
  • Euro 12,7353
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Almanya Kapanmaya Hazırlanıyor

» »
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesindeki corona virüs salgınını ‘vahim’ diye niteleyerek aşılıları da kapsayan tecrit uygulamalarının tekrar başlatılabileceğini söyledi.
Almanya Kapanmaya Hazırlanıyor

Geçen hafta Almanya’da rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları sonrası Başbakan Angela Merkel, yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayısının hızla yükseldiğini belirtmiş ve “Önümüzde çok zor haftalar var” demişti. Merkel ayrıca konuşmasında bazı bölgelerde gündelik hayatı sınırlayacak kısıtlamalar başlatılabileceğinin de sinyalini vermişti.

Reuters’ın aktardığına göre Almanya parlamentosunun üst kanadının yeni corona virüs önlemlerini bugün kabul etmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Spahn, gelinen durumu ‘vahim‘ olarak niteleyerek şunları söyledi: “Açıklamalarım acil durum gibi görülecek olsa bile bulunduğumuz durumda hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz.”

Spahn aynı zamanda sağlık bakanlığının, Pfizer ve diğer şirketlerle corona virüs ilacı siparişi için görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Almanya’dan gelen bu açıklama ile neredeyse eş zamanlı olarak Avusturya corona virüs vakalarındaki artışla nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma sınırlamasının da aralarında olduğu sıkı tecrit önlemlerini yeniden devreye aldı. Hükümet ayrıca aşı zorunluluğu getireceğini açıkladı.

Avrupa piyasaları, Almanya’da tecrit önlemleri getirilebileceği ihtimalinin ardından artıdan eksiye döndü. Tahvil getirileri eksiye dönerken avro ve hisse senedi piyasaları sert geriledi.

Almanya’da bugün tespit edilen yeni corona virüs vaka sayısı 52 bin 970’ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Geçen yıl başlayan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bin 739’a yükseldi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da sarı yelekliler tekrar meydanlara iniyor19 Kasım 2021 Cuma 14:16
  • Belarus sınırdaki göçmen kampını tahliye etti19 Kasım 2021 Cuma 13:42
  • Her çocuğa bisiklet vaadi ile Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı19 Kasım 2021 Cuma 12:42
  • Avrupa’da savaş hali: Bölge corona virüsünün pençesinde19 Kasım 2021 Cuma 12:01
  • Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı19 Kasım 2021 Cuma 10:02
  • Alman meclisinde yeni korona önlemleri kabul edildi18 Kasım 2021 Perşembe 22:18
  • Yunanistan'a Ait F-16 Savaş Uçağı Düştü!18 Kasım 2021 Perşembe 20:27
  • Palma Adası'nda 24 saatte 300'den fazla deprem oldu18 Kasım 2021 Perşembe 20:20
  • Hollanda yine PATLADI!18 Kasım 2021 Perşembe 19:55
  • Polonya-Belarus sınırında gerilim tırmanıyor18 Kasım 2021 Perşembe 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti