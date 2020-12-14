Almanya menşeli CureVac aşısı Faz 3 aşamasına girdi

Alman ilaç şirketi CureVac, mRNA tabanlı Covid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmasına başlandığını söyledi. Tuebingen merkezli şirket, araştırmanın Avrupa ve Latin Amerika'daki tesislerde 35 binden fazla katılımcıyı içermesinin beklendiğini söylüyor.
CureVac CEO'su Franz-Werner Haas Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Önemli Aşama 2b / 3 çalışmasının başlamasıyla, aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık" dedi.
Şirket, Faz 3 çalışmasının ilk sonuçlarını Mart ayı sonunda bekliyor.
Bir başka Alman şirketi olan BioNTech, ABD şirketi Pfizer ile birlikte ABD'de kullanımı onaylanan ilk aşının geliştirilmesine yardımcı oldu.
Şimdiye kadar kullanımına onay verilmiş 6 aşı bulunuyor. Bunların hiçbiri 3. faz klinik deneylerini tamamlamış değil. Bu aşılar ve onaylandıkları ükeler şöyle:
Bunlar dışında Faz 3 klinik çalışmaları süren aşılarsa şöyle:
|Aşının adı
|Geliştirici
|Ülke
|NVX-CoV2373
|Novavax
|ABD
|JNJ-78436735
|Johnson & Johnson
|ABD
|Covaxin
|Bharat Biotech
|Hindistan
|AZD1222
|Oxford / AstraZeneca
|İngiltere
|Ad5-nCoV
|CanSino Biologics
|Çin
|MRNA-1273
|Moderna
|ABD
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