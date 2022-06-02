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Almanya ordusunu güçlendirmek için 100 milyar euro harcamaya hazırlanıyor

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Alman basınında yer alan haberlere göre, paranın büyük kısmı ülkenin hava kuvvetlerini güçlendirmeye gidecek.
Almanya ordusunu güçlendirmek için 100 milyar euro harcamaya hazırlanıyor

Şansölye Olaf Scholz yerel basına verdiği demeçte, Almanya’nın ordusuna 100 milyar euro yatırım yapma planının Berlin’in savaş gücünü önemli ölçüde genişletmesine izin vereceğini söyledi.

Der Spiegel’e göre, Alman Hava Kuvvetleri yeni Eurofighter jetleri, nakliye helikopterleri ve eskiyen Tornado çok amaçlı uçak filosunun yedekleri için harcanmak üzere 40,9 milyar euro verecek.

Değiştirilenlerden bazıları ABD yapımı F35’ler olacak. Almanya ayrıca, hava savunmasını modernize etmek ve AB’nin uzaya dayalı füzesavar savunma sistemi olan TWISTER’ı geliştirmek istiyor.

İkinci büyük yatırım dijitalleşmeye

Rapora göre ikinci en büyük yatırım, komuta ve kontrol sistemlerinin dijitalleştirilmesi olacak. Birlikler için yeni dijital radyolar ve yeni iletişim uyduları da dahil olmak üzere diğer öğelere 20,7 milyar euro gibi büyük bir miktar gidecek.

Alman Donanması 19.3 milyar euro alacak. Yeni Braunschweig sınıfı korvetler, F126 fırkateynleri ve Tip 212CD saldırı denizaltıları için ödeme yapılacak.

Donanma ayrıca keşif uçağı, su üstü gemileri için yeni bir füze silah sistemi ve denizaltılar için yeni bir uçaksavar sistemi istiyor.

Ayrıca çok amaçlı savaş botları ve modern denizaltı algılama sensörleri satın almayı planlıyor.

Özel fonun geri kalanı, birlikler, araştırma, geliştirme ve yapay zeka için daha iyi üniformalar ve taktik ekipman satın almak için kullanılacak

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