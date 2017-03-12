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Almanya PKK yasağının kapsamını genişletti

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Almanya PKK yasağının kapsamını genişletti
Alman hükümeti PKK ile ilgili 1993 yılından beri yürürlükte olan yasakların kapsamını genişletti. Artık PKK sembollerinin yanı sıra Öcalan posterleri de kamuda yasak.

Alman federal hükümeti, PKK'ya ilişkin 1993 yılında yürürlüğe giren yasakların kapsamını genişletti.  Buna göre, kamuda PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın poster ya da resimleri de artık kamusal alanda kullanılamayacak.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, bakanlık tarafından yapılan ilgili güncellemenin 2 Mart'ta tüm eyalet yönetimlerine bildirildiği belirtildi.

Spiegel Online haber portalı, resmi açıklamadan önce konuya ilişkin bir haber yayınlamıştı.

Türk hükümeti, Almanya'yı sık sık "binlerce PKK'lıyı barındırmakla” suçluyordu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, karara ilişkin olarak "Somut olarak ne anlama geldiğini göreceğiz, çünkü 1993 yılından beri zaten yasak olan, bakanlıktan gelen bu kararla trajikomik bir biçimde daha da yasak hâle gelmiş oluyor” açıklamasını yaptı. Yeneroğlu, cuma gecesi yaptığı yazılı açıklamada, "Ümidimiz, PKK ile mücadelenin şimdiye kadar yürütülenin aksine ciddiyetle yürütülmesidir" ifadesini kullandı.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "PKK'ya yakın” olarak nitelendirilen Kürt Kamu Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "karar son gerginliklere rağmen Berlin ve Ankara arasında sıkı bir işbirliği olduğunun kanıtı” olarak değerlendirildi.

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