  • BIST 5.345,61
  • Altın 1086.266
  • Dolar 18.711
  • Euro 19.8791
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Almanya, Rusya’nın petrol ihracatı yasağını önemsemedi

» »
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin, Rusya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklamasının, Alman ekonomisi üzerinde "pratikte bir önemi" olmayacağını bildirdi.
Almanya, Rusya’nın petrol ihracatı yasağını önemsemedi

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Saverin, hükümetin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilkbahardan bu yana Almanya’nın Rus petrolünden vazgeçmeye hazırlandığını hatırlattı.

Sözcü Saverin, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasağına yönelik, “Alakasız olduğunu söylemek istemem ama pratikte bir önemi yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı.

Avrupa Birliği ülkeleri, 2 Aralık’ta Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da ekonomik durum kötüleşti! Birçok hastane iflas edecek iddiası27 Aralık 2022 Salı 18:43
  • AB’yi sarsan rüşvet krizi: Para dolu bavulları böyle taşımışlarTatar “Erişilebilir Sanat ve Edebiyat” etkinliğine katıldı27 Aralık 2022 Salı 17:19
  • Yunanistan'da günlük grip vakası sayısı yaklaşık 30 bine çıktı27 Aralık 2022 Salı 16:55
  • Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü26 Aralık 2022 Pazartesi 22:36
  • Almanya, Afganistan’a verilen desteğin askıya alınmasından yana26 Aralık 2022 Pazartesi 21:13
  • Sırbistan’da amonyak sızıntısı paniği: OHAL ilan edildi26 Aralık 2022 Pazartesi 19:52
  • Parmaklıklar arkasındaki Eva Kaili’nin Noel menüsü belli oldu25 Aralık 2022 Pazar 14:44
  • Avrupa’nın göbeğinde alevler yükseliyor! PKK, Paris’i altüst etti25 Aralık 2022 Pazar 14:15
  • Yunanistan’ın Ankara’yı kızdıracak gizli planı ortaya çıktı: Mart ayında harekete geçiyorlar25 Aralık 2022 Pazar 13:25
  • Yunanistan’ı korkutan bilimsel araştırma24 Aralık 2022 Cumartesi 22:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti