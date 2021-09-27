  • BIST 1.393,190
  • Altın 501,31
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Almanya sandığa gitti: SPD seçimi birinci sırada tamamladı

» »
Almanya, yaklaşık 16 yıllık Merkel dönemi sonrasında Federal Meclis'e girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Almanya sandığa gitti: SPD seçimi birinci sırada tamamladı

Almanya, yaklaşık 16 yıllık Merkel dönemi sonrasında Federal Meclis'e girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Federal Seçim Kurulunun ön seçim sonuçlarına göre, SPD yüzde 25, 7, CDU/CSU ise yüzde 24,1 oy aldı.

60 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Almanya, sandık başına gitti.

6 bin 211 aday, Federal Meclis'te yer alabilmek için yarıştı. Seçmen, 16 eyalette 85 bin sandıkta oy kullandı.

Sosyal Demokrat Parti seçimi önde tamamladı

Federal Seçim Kurulunun ön seçim sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak seçimi önde tamamladı. 

Zafer konuşması yapan Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı Olaf Scholz,
"Sonuçlar, seçmenlerin beni başbakan olarak görmek istediklerini gösteriyor. Yıl sonuna kadar yeni bir hükümet kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri az farkla ikinci sırada

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 24,1 oy oranı ile ikinci oldu. 

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yeşiller Partisi yüzde 14,8, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi Afd yüzde 10,3, Sol Parti yüzde 4,9 oy aldı. 

 

109 Türk aday da seçimde yarıştı

Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen seçmen var. Çeşitli partilerden 109 Türk kökenli aday da Federal Meclis'e girmek için yarıştı.

Başbakan Merkel, yeni hükümetin kurulmasıyla, görevini resmen bırakacak.

3 partili koalisyon beklentisi

Seçim sonrası 3 partili bir koalisyon beklentisi ağırlık kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek. Anketlere göre, Almanya'da 8 koalisyon ihtimali bulunuyor ve görüşmeler, 2013'te 86, 2017'de de 171 gün sürmüştü.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da Türkiye kökenliler kimi seçiyor ve Türkiye kökenli kaç aday var?25 Eylül 2021 Cumartesi 13:05
  • Yeni Alman hükümetinin AB politikası nasıl şekillenecek?25 Eylül 2021 Cumartesi 12:03
  • Almanya’da genel seçimler öncesinde iklim protestoları25 Eylül 2021 Cumartesi 10:05
  • Kanarya Adaları’ndaki yanardağda patlamalar şiddetini artırdı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:46
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Afganistan’da birçok şeyde başarısız olduk25 Eylül 2021 Cumartesi 09:08
  • Elysee doğruladı: Fransız askeri Mali’de hayatını kaybetti25 Eylül 2021 Cumartesi 09:03
  • Lav akışına karşı tek başına ayakta kalan 'mucize ev'24 Eylül 2021 Cuma 14:31
  • İspanya’daki yanardağ felaketinde 400 ev yok oldu24 Eylül 2021 Cuma 12:22
  • Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a çağrı: Karardan geri dönülmeli24 Eylül 2021 Cuma 12:01
  • Türkiye’de gözler Almanya seçimlerine çevrildi24 Eylül 2021 Cuma 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti