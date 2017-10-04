Almanya Savunma Bakanı bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor

Politis gazetesinin haberine göre Leyen, Rum mevkidaşı Hristoforos Fokaidis ile görüşecek ve “Zinon” Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.
Haberde, Leyen’in Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret edeceği belirtildi.
Politis gazetesinin haberine göre Leyen, Rum mevkidaşı Hristoforos Fokaidis ile görüşecek ve “Zinon” Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.
Haberde, Leyen’in Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret edeceği belirtildi.
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