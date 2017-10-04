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Almanya Savunma Bakanı bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor

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Almanya Savunma Bakanı bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in, bugün, bir dizi temasta bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre Leyen, Rum mevkidaşı Hristoforos Fokaidis ile görüşecek ve “Zinon” Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.

Haberde, Leyen’in Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret edeceği belirtildi.

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