Almanya, seçim öncesi Rusya'yı siber saldırılarla suçladı

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siber saldırılarda artış yaşanması, hükümeti harekete geçirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya'nın askeri dış istihbaratının (GRU) bulunduğuna dair "güvenilir bilgiye" sahip olduklarını açıkladı.

RUSYA'YI SUÇLADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Alman hükümeti, gölge yazar faaliyetlerinde Rus devletinin siber destekçileri veya Rusya'nın askeri dış istihbaratı olabileceğine dair güvenilir bilgilere sahip." ifadesini kullandı.

Sasse, Rusya’nın siber saldırıların Almanya’nın "ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit" ve ikili ilişkilerde "gerginliğe" yol açtığı için "tamamen kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Federal Alman hükümeti, Rus hükümetini bu yasa dışı siber faaliyetlere derhal son vermeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Alman basınındaki haberlere göre; söz konusu siber saldırılar, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 7 federal meclis üyesine ve 31 eyalet milletvekiline yönelik gerçekleştirildi.

BAKANLIK DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Almanya İçişleri Bakanlığı, haziranda ülkede 26 Eylül 2021’de yapılacak genel seçimlerin Rus siber saldırılarının hedefi olabileceği konusunda uyarmıştı.

Bakanlık raporda, siyasi partilere yönelik saldırıyı yaklaşan federal seçimler açısından "ciddi bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

Almanya'da 2015'te Federal Alman Meclisine yapılan saldırının ardından Meclisin bilgi teknoloji sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Alman güvenlik makamları, saldırının arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelemiş ve 2020'de Rusya'ya nota vermişti.