  • BIST 1.474,720
  • Altın 484,94
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Almanya, seçim öncesi Rusya'yı siber saldırılarla suçladı

»
Almanya, 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya'nın olduğunu söylüyor.
Almanya, seçim öncesi Rusya'yı siber saldırılarla suçladı

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siber saldırılarda artış yaşanması, hükümeti harekete geçirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya'nın askeri dış istihbaratının (GRU) bulunduğuna dair "güvenilir bilgiye" sahip olduklarını açıkladı.

RUSYA'YI SUÇLADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Alman hükümeti, gölge yazar faaliyetlerinde Rus devletinin siber destekçileri veya Rusya'nın askeri dış istihbaratı olabileceğine dair güvenilir bilgilere sahip." ifadesini kullandı.

Sasse, Rusya’nın siber saldırıların Almanya’nın "ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit" ve ikili ilişkilerde "gerginliğe" yol açtığı için "tamamen kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Federal Alman hükümeti, Rus hükümetini bu yasa dışı siber faaliyetlere derhal son vermeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Alman basınındaki haberlere göre; söz konusu siber saldırılar, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 7 federal meclis üyesine ve 31 eyalet milletvekiline yönelik gerçekleştirildi.

BAKANLIK DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Almanya İçişleri Bakanlığı, haziranda ülkede 26 Eylül 2021’de yapılacak genel seçimlerin Rus siber saldırılarının hedefi olabileceği konusunda uyarmıştı.

Bakanlık raporda, siyasi partilere yönelik saldırıyı yaklaşan federal seçimler açısından "ciddi bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

Almanya'da 2015'te Federal Alman Meclisine yapılan saldırının ardından Meclisin bilgi teknoloji sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Alman güvenlik makamları, saldırının arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelemiş ve 2020'de Rusya'ya nota vermişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA duyurdu: Uçan taksi denemeleri başladı03 Eylül 2021 Cuma 16:35
  • Rubrik ve Microsoft’tan stratejik iş birliği: Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor03 Eylül 2021 Cuma 12:47
  • Instagram'a erişim sıkıntısı: Binlerce kişi hata bildirdi02 Eylül 2021 Perşembe 16:45
  • Google, ofise dönüş tarihini 2022'ye erteledi01 Eylül 2021 Çarşamba 22:45
  • Apple'ın piyasa değeri 2.5 trilyon doları geçti01 Eylül 2021 Çarşamba 21:45
  • Kara delikler, Dünya'yı ve tüm galaksiyi yok edebilir01 Eylül 2021 Çarşamba 21:15
  • Google, Fransa'nın verdiği 500 milyon euroluk cezaya itiraz etti01 Eylül 2021 Çarşamba 20:45
  • Kısıtlamalar gevşetilince Zoom hisseleri düştü01 Eylül 2021 Çarşamba 19:45
  • Instagram’a 18 yaş güncellemesi geliyor01 Eylül 2021 Çarşamba 14:29
  • Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti