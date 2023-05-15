  • BIST 4.501,21
  • Altın 1277.284
  • Dolar 19.6696
  • Euro 21.391
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Almanya: Seçime katılım Türklerin demokratik standartlara değer verdiğini gösteriyor

» »
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, Türkiye’de seçime katılım oranının yüksek olmasının Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini gösterdiğini söyledi.
Almanya: Seçime katılım Türklerin demokratik standartlara değer verdiğini gösteriyor

Sasse ve Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’de, Türkiye’de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sasse, "Seçime katılım oranının çok yüksek olması, özellikle Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini ve bunu kullandığını göstermiştir." dedi.

Türkiye’deki seçimleri AGİT’in gözlemcilerinin de takip ettiğini anımsatan Sasse, seçime ilişkin gözlemleri değerlendirmek için gözlemcilerin raporlarının bekleneceğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Hebestreit ise demokratik süreçlerin işlemesine kimsenin karşı olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Hebestreit, "Şu anda önemli uluslararası kararlarda herhangi bir etki ya da gecikme görmüyoruz. Bu demokrasilerde standart süreçtir ve bunu da iyi buluyoruz." dedi.

Demokratik seçimleri memnuniyet verici bulduklarını belirten Hebestreit, "Olması gereken budur. Seçim kampanyasının da adil çerçevede geçmesi her zaman ifade ettiğimiz bir dileğimizdir.” ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz'ün dış politika danışmanı Jens Plötner'den Türkiye'deki seçimler hakkında bilgi aldığını kaydeden Hebestreit, "Türkiye'de konsolosluk temsilciliğimiz var. Elbette tüm açık kaynakları da değerlendirerek bilgilendirme yapıldı." şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Portekiz ötenaziyi onayladı13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:31
  • İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama meydana geldi12 Mayıs 2023 Cuma 10:53
  • Yunanistan’da seçim heyecanı… Yeni sistem ilk kez uygulanacak11 Mayıs 2023 Perşembe 21:17
  • Türkiye seçimleri Hollanda’da kriz çıkardı10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:59
  • Fransa’dan Wagner hamlesi: Terör örgütü listesine dahil edilecek10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:49
  • AB Komisyonu Başkanı Kiev’e gitti09 Mayıs 2023 Salı 19:25
  • Belçika: Sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 3 kat arttı09 Mayıs 2023 Salı 18:41
  • AB’de ‘İsrailli aşırı sağcı bakan’ krizi08 Mayıs 2023 Pazartesi 20:01
  • Fransa bölgesinde yüzme havuzu satışları yasaklanıyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:37
  • Macron’un ziyaret edeceği kentlerde gösteri yasağı08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti