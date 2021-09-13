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Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı

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26 Eylül'de yapılacak seçimde Almanya Başbakanlığı görevini bırakacak olan Angela Merkel'in yerine adaylıkları öne çıkan 3 siyasetçi televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.
Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı

26 Eylül'de yapılacak seçimde Almanya Başbakanlığı görevini bırakacak olan Angela Merkel'in yerine adaylıkları öne çıkan 3 siyasetçi televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.

Merkel'in kabinesinde Maliye Bakanlığı görevini yapan Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, Muhafazakarların adayı Armin Laschet karşısında son televizyon tartışmasını seçmen gözünde kazandı.

Hristiyan Demokratlardan oluşan ittifak ile Sosyal Demokrat Parti'nin kurduğu 'büyük koalisyon' toplamda 12 yıldır ülkeyi birlikte yönetiyor.

Almanya'nın en fazla satan gazetesi olan Bild, Merkel'in yerini alabilmek için Laschet'in bu tartışmadan açık galip olarak ayrılmış olması gerektiğini yazdı.

Bild tartışmaya ilişkin haberinde, "Karşılıklı olarak sert yumruklar atıldı ama kimse yere düşmedi" tanımını yaptı.

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