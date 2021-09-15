  • BIST 1.438,860
  • Altın 488,82
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Almanya seçimlerinde son durum: SPD anketlerde farkı açıyor

» »
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi yeni bir anket sonucu daha açıklandı.
Almanya seçimlerinde son durum: SPD anketlerde farkı açıyor

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi yeni bir anket sonucu daha açıklandı.

INSA araştırma şirketinin Bild am Sonntag gazetesi için yaptığı ankete göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyunu bir puan artırarak yüzde 26'ya çıkardı. Bu oran, partinin Haziran 2017'den beri aldığı en yüksek desteğe işaret ediyor.

INSA anketine göre, başbakan adayı Armin Laschet olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oyu değişmedi ve yüzde 20'de kaldı. Yeşiller'e destek ise bir puan düşerek yüzde 15'e indi.

İktidarda olduğu 16 yılda dört seçim kazanan Başbakan Angela Merkel'in yerini doldurmakta zorlanan muhafazakâr blok CDU/CSU, farklı şirketlerce yapılan anketlerin sonuçlarına göre son üç ayda 8-9 puan kaybetti. Bu oy kaybında, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet'nin geçen Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen bir kasabayı ziyareti sırasında gülerken kameralara yakalanmasının da büyük etkisi oldu. 183 kişinin ölümüne neden olan felaketin vurduğu afet bölgesinde verdiği görüntü büyük tepkilere yol açan CDU/CSU adayı, daha sonra kamuoyundan özür dilemişti.

İKİNCİ RAUNT

DW Türkçeye göre, bu akşam SPD, CDU/CSU ve Yeşiller adaylarının karşı karşıya geleceği televizyon münazarası, Laschet'in seçmenlere doğrudan hitap edebilmesi için yeni bir fırsat olacak. Laschet, ARD ve ZDF'in ortak yayınında SPD adayı Olaf Scholz ve Yeşiller adayı Annalena Baerbock ile kozlarını paylaşacak.

Yapılan anketler,iki hafta önceki televizyon münazarasını Scholz'un kazandığına işaret etmişti.

Maliye Bakanı Scholz hâlen en popüler başbakan adayı. Ancak Almanya'da kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Adalet ve Maliye Bakanlıklarına yapılan baskınların Scholz'un popülaritesini ne denli etkilediği tam olarak bilinmiyor. Zira son açıklanan INSA anketi kapsamındaki görüşmelerin bir kısmı, bu baskınlardan önce yapıldı.

Birçok uzman, Almanya'daki seçimlerden üçlü bir koalisyon çıkacağı görüşünde. Kurulacak hükümet üzerinde uzlaşılmasının aylar alacağı tahmin edilen bu senaryoya göre, anlaşma çıkana dek Merkel başbakan kalacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verildi15 Eylül 2021 Çarşamba 09:55
  • Fransa’nın güneyini sel vurdu15 Eylül 2021 Çarşamba 09:29
  • Danimarka’da katliam gibi festival: 1428 balina ve yunus öldürüldü15 Eylül 2021 Çarşamba 09:08
  • Fransa'da cumhurbaşkanlığına talip olanların sayısı artıyor14 Eylül 2021 Salı 14:21
  • Avrupalılar olası "Avrupa Başkanı" seçiminde Macron'u değil Merkel'i tercih ediyor14 Eylül 2021 Salı 12:42
  • Norveç'teki genel seçimleri sol blok kazandı14 Eylül 2021 Salı 12:25
  • Rusya’dan AB’ye gözdağı: Gövde gösterisi yaptılar14 Eylül 2021 Salı 11:54
  • Muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu14 Eylül 2021 Salı 11:47
  • Gezmeye çıkardığı köpeği hazine buldu14 Eylül 2021 Salı 11:44
  • İsrail’den Yunanistan’a giden uçak düştü14 Eylül 2021 Salı 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti