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Almanya sınır kontrollerini altı ay daha uzatıyor

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Almanya sınır kontrollerini altı ay daha uzatıyor
Alman hükümeti, sınır geçişlerinde başlattığı pasaport kontrolü uygulamasını, güvenlik ve yasa dışı göçü engellemek amacıyla altı ay daha uzatacak.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, hükümetin, sınır geçişlerindeki pasaport kontrolü uygulamasını, güvenlik ve yasa dışı göçü engellemek için altı ay daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

De Maiziere, kontrollerin sadece Almanya-Avusturya sınırında ve Yunanistan-Almanya arasında sefer yapan uçakların yolcuları için havalimanlarında yapılacağını belirtti.

Almanya, Eylül 2015'te, göçmen sayısındaki artış nedeniyle Avusturya sınırında kontrollere başlamıştı. Söz konusu uygulama, 11 Kasım 2017 tarihinde sona eriyordu.

De Maiziere uzatma kararının gerekçesinde, Almanya ve Avrupa'da düzenlenen bir dizi terör saldırısına dikkat çekti. "AB dış sınırlarının korunması konusunda hâlâ eksiklikler ve Schengen bölgesi sınırları içinde önemli ölçüde yasa dışı göç hareketleri var" diye konuşan De Maiziere, içişleri bakanlarının görevinin devam eden bu duruma gereken tepkiyi vermek olduğunu sözlerine ekledi.

Alman Bakan, sınır kontrollerinin uzatılması kararının ilgili ülkelerle görüşüldüğünü, AB makamlarının da haberdar edildiğini açıkladı.     

Schengen bölgesi uygulamasına geri dönüşün şartları

De Maiziere, "İç sınırlar içinde kontrollerin yapılmadığı Schengen bölgesi uygulamasına tamamen geri dönüş ancak genel durumun izin vermesi hâlinde mümkün olacak" dedi.

Avrupa Birliği (AB) artan terör tehlikesi nedeniyle 7 Nisan 2017'de Schengen bölgesi dış sınırlarındaki giriş ve çıkış kontrollerini yoğunlaştırma kararı almıştı. Bu tarihten itibaren Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'nın deniz ve hava limanlarına gelen yolcuların seyahat belgesi numaralarıyla kişisel verileri arama kayıtlarıyla karşılaştırılmaya başlanmıştı. İlk kez AB ülkeleri vatandaşları da sistematik olarak uygulamaya dahil edilmişti.

Yeni güvenlik uygulamaları Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından önerilmişti. Bundan bir ay kadar önce de yeniden düzenlenen Schengen sınır kuralları AB ülkelerince onaylanmıştı.

Giderek yaygınlaşan sınır kontrolleri, Avrupa'da birçoklarınca birlik ve özgürlüğün sembolü olarak görülen Schengen bölgesinin çöktüğüne dair yorumları da beraberinde getirmişti.

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