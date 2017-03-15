 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.857
  • Altın 143,487
  • Dolar 3,7210
  • Euro 3,9536
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün

»
Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün
Almanya, Türk siyasetçilerin Almanya’da referandum kampanyası yapmasını yasaklamanın mümkün olduğunu açıkladı.

Almanya’nın Saarlhand eyaletinin başbakanı dün yabancı politikacılara miting yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Funke Mediengruppe gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in müsteşarı Peter Altmaier, “Ne mantıklı, ne değil onu yakından inceleyeceğiz. Giriş yasağı son çare olur. Fakat bunu yapma hakkımız var” dedi.

Altmaier, her ne kadar nadiren uygulansa da uluslararası yasaların Almanya dahil tüm ülkelere, yabancı hükümet yetkililerinin girişlerini yasaklama hakkı tanıdığını söyledi: “Benim bildiğim kadarıyla Almanya’da giriş yasağı hiç uygulanmadı. Fakat Almanya’nın uluslararası haklarının tamamını kullanmamış olması gelecekte ‘serbest geçiş’ anlamına gelmiyor.”

‘Nazi benzetmesi son derece sorunlu’

Yabancı siyasetçilerin Almanya’da toplantılara katılmalarına izin vermelerinin nedenlerinden birinin bu olduğunu belirten Altmaier, Almanya’nın demokrasi ve basın özgürlüğü için mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya için kullandığı ‘Nazi benzetmesi’nin kabul edilemez ve son derece sorunlu olduğunu dile getiren Altamaier, Türkiye’nin iç çatışmalarını Almanya’ya taşımasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün15 Mart 2017 Çarşamba 14:34
  • ABD’den krize ilk yorum: Karşılıklı saygı içerisinde çözülmeli15 Mart 2017 Çarşamba 14:34
  • İzvestiya: Rusya ve Türkiye S-400 füzelerinin fiyatını görüşüyor15 Mart 2017 Çarşamba 14:33
  • Yayman: Bu yıl Rusya’dan 5 milyon turist bekliyoruz15 Mart 2017 Çarşamba 14:27
  • Mahkeme: Zorunlu din dersinin hukuka aykırılığı açık15 Mart 2017 Çarşamba 14:26
  • Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek15 Mart 2017 Çarşamba 12:24
  • Mercy Corps'un Türkiye izni iptal edildi15 Mart 2017 Çarşamba 12:22
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün uluslararası toplumun ayağa kalkması lazım15 Mart 2017 Çarşamba 12:20
  • 'Büyükanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar açıklandı15 Mart 2017 Çarşamba 12:19
  • Çelik: Türkiye'deki Hollanda yatırımları risk altında değil15 Mart 2017 Çarşamba 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti