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Almanya Tarım Bakanı Özdemir: Dünyadaki kıtlığı önlemek için Ukrayna'ya silah gönderin

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Almanya'nın Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukrayna'ya "daha etkili" silahlar sağlamanın, "küresel kıtlığı önlemek için şart" olduğunu öne sürdü.
Almanya Tarım Bakanı Özdemir: Dünyadaki kıtlığı önlemek için Ukrayna'ya silah gönderin

Almanya'nın Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukrayna'ya "daha etkili" silahlar sağlamanın, "küresel kıtlığı önlemek için şart" olduğunu öne sürdü.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a konuşan Özdemir, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı giderek uluslararası topluma yönelik bir saldırıya dönüşüyor" derken "Bu yüzden Batı'nın Ukrayna'yı daha etkili silahlarla desteklemesi çok önemli ve Almanya bundan muaf tutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi'nden Özdemir, Rus ordusunun kasıtlı olarak Ukrayna tarımını hedef aldığını da iddia etti, ancak iddiaların kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Özdemir, "Rus birliklerinin görünüşe göre tarımsal altyapıyı ve tedarik zincirlerini kasıtlı olarak yok ettiği Ukrayna'dan endişe verici haberler alıyoruz" dedi.

Almanya Tarım Bakanı ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bir "açlık stratejisi" geliştirildiğini söyleyerek bu "stratejinin", başta bir dizi Afrika ülkesi olmak üzere, halihazırda gıda güvenliği sorunları yaşayan ülkelere ağır bir zarar vereceğini iddia etti.

Bakan, durumun küresel olarak ele alınması gerektiğine ve BM Dünya Gıda ve Tarım Komitesi'nin bu konuda merkezi bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da devam eden savaş buğday fiyatlarının geçen ay birkaç yılın en yüksek seviyelerine yükselmesiyle küresel tahıl kıtlığı korkularına yol açtı. Rusya ve Ukrayna, dünya tahıl ihracatın tamamının 4'te 1'inden fazlasını karşılıyor.

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