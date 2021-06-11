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Almanya, tartışmalı yasa tasarısını kabul etti: İstihbarat servisi, WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

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Almanya'da, vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirilen tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi. Federal Meclis'ten geçen yasa sayesinde, istihbarat kurumları WhatsApp ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları okuma imkanına sahip ol
Almanya, tartışmalı yasa tasarısını kabul etti: İstihbarat servisi, WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

Almanya'da, vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirilen tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi. Federal Meclis'ten geçen yasa sayesinde, istihbarat kurumları WhatsApp ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları okuma imkanına sahip olacak.

Hükümetin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu'ndan geçen tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edildi, 4 milletvekili çekimser kaldı.

Böylelikle özellikle ülkenin iç istihbarat servisi Alman Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV’nin kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.

Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Uli Grötsch, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada yasayı savunarak, "Teröristler ve aşırılık yanlıları artık birbirleriyle telefonda konuşmuyor, kısa mesajları da yazmıyorlar. Bunların yerine mesajlaşma servisleri aracılığıyla şifreli biçimde iletişim kuruyorlar." ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Michael Brand da saldırıya uğrayan bir hukuk devletinin uygun şekilde ve kararlılıkla kendini savunması gerektiğini belirtti.

MUHALEFET PARTİLERİ KARŞI ÇIKTI

Muhalefet partileri ise yasayı vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirdi.

Sol Parti Milletvekili Andre Hahn, yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtirken, Yeşillerden Konstantin von Notz, bu şekilde hiçbir saldırının engellenmeyeceğini savundu.

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