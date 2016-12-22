Almanya "tehlikeli ve silahlı" faili arıyor

Berlin’de Noel panayırına düzenlenen saldırının failini yakalamak için Almanya genelinde aramanın kapsamı genişletiliyor. Saldırganın tehlikeli ve silahlı olduğu belirtiliyor.

Alman polisi, TIR’la Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen saldırının failini yakalamak için Almanya genelinde başlattığı aramanın kapsamını genişletti. Komşu ülkelerin emniyet makamları ile bağlantıya geçen Alman yetkililer, Anis Amri adlı zanlıyı yakalamak için diğer Avrupa ülkelerini alarma geçirdi.

Alman güvenlik makamları zanlıyı “tehlikeli“ kategorisinde değerlendiriyor ve silahlı olduğunu tahmin ediyor. Zanlının başına 100 bin euro ödül konduğunu açıklayan Federal Başsavcılık, halktan da yardım isteyerek herhangi bir bilgi ile karşılaştıklarında hemen polisle paylaşmalarını istedi. Savcılık yetkilileri, 24 yaşındaki Tunuslu zanlının “şiddete hazır ve silahlı“ olabileceği uyarısında bulundu.

İtalya'da cezaevine girmiş

Zanlının bağlantılarını ve Almanya’ya nasıl geldiğini ortaya çıkarmak için de kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Anis Amri adlı kişi Temmuz 2015’te Almanya’ya gelmeden önce 4 yıl İtalya’da yaşadı. İtalya‘ya 2011 yılında gelen Amri’nin bir okulu kundaklamak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtiliyor.

Die Welt gazetesinin İtalyan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde de Amri’nin Sicilya adasındaki Catania kenti yakınlarındaki Belpasso adlı bir yerde tutuklandığı, cezasını çekmesi için önce Catania ve Palermo’daki cezaevlerine gönderildiği, Mayıs 2015’te de Caltanissetta’ya nakledildiği bilgisi yer aldı.

Amri’nin Caltanissetta’daki cezaevinden serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra da Almanya’ya geldiği ifade ediliyor.

Almanya'da izlemeye alınmış

Federal Başsavcılık, Amri‘nin otomatik silah satın almak istediğine dair bilgiler üzerine mart-eylül ayları arasında izlendiğini, ancak Amri'nin saldırı düzenleyebileceği şüphesinin teyit edilememesi üzerine hukuki gerekçe eksikliğinden izleme önlemlerinin sona erdirildiğini bildirdi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger dün yaptığı açıklamada Amri'nin iltica başvurusunun reddedildiğini, ancak geçerli kimlik belgelerinin olmaması nedeniyle sınırdışı edilemediğini belirtmişti.

IŞİD bağlantısı

Zanlının IŞİD'le bağlantısı olduğu şüphesi de artıyor. Saldırının sorumluluğunu üstlenen IŞİD, eylemin "askerlerinden biri tarafından" düzenlediğini duyurmuştu. Amerikan New York Times gazetesi de Anis Amri'nin IŞİD'le bağlantısı olduğuna işaret ederek zanlının internet üzerinden nasıl bomba yapıldığını araştırdığını yazdı.

Gazete ayrıca Amri'nin ABD istihbaratı tarafından bilinen bir isim olduğunu ve ABD'ye uçuş yasağı listesinde yer aldığına haberinde yer verdi.