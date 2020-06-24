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Almanya tek kullanımlık plastikleri yasaklamaya hazırlanıyor

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Almanya'da tek kullanımlık plastik pipet ve plastik kutu gibi ürünlerin yasaklanması planlanıyor. Çevre Bakanı Schulze denizlerdeki plastik atığın arttığına dikkat çekti.
Almanya tek kullanımlık plastikleri yasaklamaya hazırlanıyor

Çevreyi plastik atıktan korumak için Avrupa Birliği çapındaki düzenlemelere uymak amacıyla Almanya'da federal kabine pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. 

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Çevre Bakanı Svenja Schulze tek kullanımlık plastik ürünlerin "lüzumsuz olduğunu ve kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımına uygun olmadığını" kaydetti.

Gelecekte çevre dostu alternatifi bulunan ürünlerin yasaklanacağı belirtildi. Yasaktan tek kullanımlık çatal bıçaklar, pipetler, karıştırıcılar, kulak çubukları ve balon çubukları gibi ürünler ile yine paket servislerde kullanılan tek kullanımlık gıda ve içecek kaplarının da etkileneceği bildirildi.

Schulze "Plastik ürünler sıklıkla çevreyi ya da denizleri boyluyor" dedi ve şöyle devam etti:

 "Eğer küresel çöp atma bu şekilde devam ederse 2050'ye kadar denizlerde balıktan daha fazla plastik olacak."

Kabineden geçen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor. 

Plastiğin doğada yok olması on yıllar alıyor. Yapılan araştırmalarda balık, kuş ve diğer hayvanların vücutlarında plastik kalıntılarına rastlanıyor.

Çevre Bakanlığı güneş ışığı ve oksijene maruz kalınca çözülen plastiklerin de yasaklanacağını, çünkü bu çözülme sonrası mikro partiküllere dönüşen plastiklerin doğada tamamen yok olmadığını belirtti. Park ve kamusal alanlardan toplanan çöpün yüzde 20'sini tek kullanımlık plastik ürünlerin oluşturduğu belirtiliyor.

Federal parlamentoya sunulacak düzenlemenin federal meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Konu ile ilgili AB yönetmeliğine göre tek kullanımlık plastik ürünlerin 3 Temmuz 2021'e kadar piyasadan kaldırılması gerekiyor. Ancak piyasadaki ürünlerin bitene kadar satılmasına izin verilecek.

Schulze yasağın "kısa sürede içinde daha iyi, yaratıcı ve çevre dostu ürün ve çözümlere öncülük edeceğini" söyledi.

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