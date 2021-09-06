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Almanya, telefonlara 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi istiyor

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Almanya, telefon üreticilerinin cihazlara en az 7 yıl güvenlik güncellemesi sunmasını zorunlu hale getirmek istiyor.
Almanya, telefonlara 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi istiyor

Akıllı telefon üreticileri, zaman zaman yayınladıkları güvenlik güncellemeriyle telefonları dış saldırılara karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

Ancak markalar; özellikle eski modellere olan desteğini sonlandırıp, sadece yeni telefonlara güvenlik desteği sunuyor.

Alman federal hükûmeti, telefon üreticilerinin cihazlara en az 7 yıl güvenlik güncellemesi ve yedek parça sunması için Avrupa Birliği'ne baskı uyguluyor.

Avrupa Komisyonu, daha önce bu sürenin 5 yıl olması için çalışmalar yürütüyordu. Ancak Almanya, fazladan 2 yıl daha istiyor.

ÜRETİCİLER KARŞI

Telefon endüstrisi savunma grubu DigitalEuropa, güvenlik güncelleştirmelerinin 3 yılla sınırlı tutulmasını ve yedek parça desteğinin yalnızca ekran ve bataryaları kapsamasını istiyor.

MARKALAR SÜREYİ DÜŞÜK TUTUYOR

Akıllı telefon üreticileri, genellikle güvenlik güncellemelerini daha yeni modellere sunuyor. Apple, genelde beş yıl boyunca özellik ve güvenlik güncellemesi sunarken, çoğu Android telefon üreticisi üç veya daha az bir süreyi kapsayan hizmetler veriyor.

Örneğin Samsung, 2021 yılında yalnızca dört yılı kapsayacak şekilde güvenlik güncelleştirmesi sunacağını açıklamıştı.

Güvenlik güncellemesi sunulmayan telefonlar, saldırılara açık hale geliyor. Bu da tüketicilerin yeni bir telefon almasını zorunlu kılıyor.

Avrupa Birliği'nin 2023 yılında geçerlilik kazanması beklenen bu yeni teklifi ise müşterilerin telefonlarını daha uzun süre kullanmasını sağlayacak ve elektronik atık sayısını önemli ölçüde azaltacak.

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