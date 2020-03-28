  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Almanya test sayısını günde 200 bine çıkarmayı planlıyor

» »
50 bin yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesine rağmen düşük ölüm oranlarıyla dikkat çeken Almanya'da günlük test uygulamasının 200 bine çıkarılmasının planlandığı açıklandı.
Almanya test sayısını günde 200 bine çıkarmayı planlıyor

Almanya'da koronavirüs salgını yüzünden nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e, vaka sayısı ise yaklaşık 51 bine ulaştı.

6500'ün üzerinde vakanın iyileştiği ülke, düşük ölüm oranlarıyla dikkat çekerken, Regensburg ve Mainz üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalara göre 20 Mart’tan bu yana salgının yayılma oranı günde yüzde 27’den yüzde 14’e düştü. 

Almanya İçişleri Bakanlığı bu nedenle test kapasitesini önümüzdeki haftalarda en yüksek seviyeye çıkarıp günde en az 200 bin test yapılmasını, enfeksiyonlu olduğundan şüphelenenlerin ve testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerin de test edilmesini planlıyor.

Salgın sebebiyle Almanya’da yaşayan 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatör üreteceğiz ya da edineceğiz"28 Mart 2020 Cumartesi 11:36
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Aşısı Minimum 12-18 Ay Uzakta28 Mart 2020 Cumartesi 11:32
  • Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına İlişkin Gelişmeler28 Mart 2020 Cumartesi 11:29
  • Avustralya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 14'e Yükseldi28 Mart 2020 Cumartesi 11:23
  • New York'ta Kovid-19 Vakası Sayısı, Bir Günde 7 Binden Fazla Artarak 44 Bini Geçti28 Mart 2020 Cumartesi 11:18
  • Rusya'da Kovid-19 Kaynaklı 5'inci Ölüm28 Mart 2020 Cumartesi 11:16
  • Koronavirüs salgını: Yanlış bilgilerin viral olmasını nasıl durdurabilirsiniz?28 Mart 2020 Cumartesi 11:07
  • ABD'de 5 Kongre üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı28 Mart 2020 Cumartesi 11:06
  • Fransa'da sokağa çıkma yasağı 15 Nisan'a kadar uzatıldı28 Mart 2020 Cumartesi 11:01
  • Koronavirüs dünyanın en büyük sığınmacı kampına sıçradı28 Mart 2020 Cumartesi 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti