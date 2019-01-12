Almanya Türkiye’den yapılan iltica başvurularının yarısını onayladı

Ekim ve Kasım 2018’de Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularının yarısının kabul edildiği bildirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den batılı ülkelere yönelik iltica başvuruları artmıştı. Kasım 2018 rakamlarına göre Türkiye’den Almanya’ya yönelik iltica başvuruları 2017’de 2 bin 286 kişi artarak 9 bin 138’e yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre de 2017’de Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2016’ya göre yüzde 42.5’lik artışla 253 bin 640 olmuştu.

Alman Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen’in içişleri bakanlığına yönelik yazılı soru önergesine verilen yanıtta 2018’in eylül ayında yapılan başvuruların yüzde 40’ının Almanya’dan koruma aldığı, ekim ve kasım aylarında da bu oranın yarı yarıya olduğu bildirildi.

Dağdelen: Erdoğan’dan kaçan her iki kişiden biri Almanya’dan koruma alıyor

Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını ve farklı düşünenler için durumun giderek daha da zorlaşlaştığını söyleyen Dağdelen,“Federal hükümetin Erdoğan rejimine silah satışını onaylaması ve ekonomik yardım yapması vicdansızca. Diğer taraftan Erdoğan’dan kaçan her iki kişiden biri Almanya’dan koruma alıyor” dedi.