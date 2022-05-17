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Almanya: Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğine eminiz

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğiyle ilgili itirazlarına ilişkin Almanya'dan peş peşe açıklamalar geldi.
Almanya: Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğine eminiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini destekleyeceğine emin olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin iki ülkenin NATO üyeliğine destek verdiğini kaydeden Scholz, Almanya'nın da bu ülkelerle askeri iletişimi artıracağını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Türkiye'nin itirazlarına rağmen Finlandiya ve İsveç'in hızlı bir şekilde NATO'ya üye olacağına inandığını belirtti. Baerbock, “Türkiye tarafının gündeme getirdiği dikkat çeken konular var. Şu anda bu konular görüşülüyor ama üyelik sürecinin hızlı olacağına eminim. Çünkü herkes böyle zorlu bir durumda bunun tarihi bir an olduğunu biliyor” dedi. Baerbock, üyelik süreci uzarsa NATO üyelerinin iki ülkeye bazı güvenlik garantileri verebileceğini ifade etti.

“TÜRKİYE’Yİ İKNA EDEBİLİRİZ”

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrech de, NATO'daki müttefiklerin Finlandiya ve İsveç’in ittifaka üyeliğinin faydaları konusunda Türkiye’yi ikna edebileceğine emin olduğunu söylemişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise İsveç Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada, 30 uluslu NATO ittifakına katılma konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varabileceklerini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye yaptırım uygulaması ve Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü örgütlere karşı tavır almaması halinde NATO'ya üyeliklerine onay vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak Erdoğan'ın karşı çıkmasına rağmen iki ülke resmi olarak NATO'ya üyelik sürecini başlattı.

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