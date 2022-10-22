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Almanya: Türkiye’nin her açıklaması yanıt vermeye değmez

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken Almanya'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Almanya hükümetinin sözcülerinden Wolfgang Buchner, sert ifadeler kullandı.
Almanya: Türkiye’nin her açıklaması yanıt vermeye değmez

Son dönemde Yunanistan ile yaşanan gerilim ve İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa ile bir dizi gerilim yaşayan Ankara’nın hamleleri ve açıklamalarıyla ile ilgili bir yorum Almanya’dan geldi.

Almanya hükümet sözcüsü yardımcısı Wolfgang Buchner, “Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik açıklamalarının hepsine yanıt vermeye değmez. Biz her zaman komşulara karşı tehditkâr ya da dostça olmayan açıklamalar yapılmasının doğru olmadığını belirttik. Hükümet her fırsatta bu konuyu açıkça ifade etti. Dışişleri bakanlığı da bu konuya dikkat çekti” dedi.

Buchner, Ankara’nın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un nasıl yanıt verdiğine yönelik bir soruya, “Her açıklamayı büyüterek konuşmamız gerektiğine inanmıyorum” dedi.

Scholz’un gelecek hafta Atina’ya giderek Yunan mevkidaşı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

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