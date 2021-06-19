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Almanya, Türkiye'ye kapıları şartlı açtı: BioNTech olana vize var, Çin aşısı olana yok

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Almanya, Türkiye'den ziyaretlerde corona kısıtlamalarını gevşetti ama “AB tarafından onaylanmış aşılar” kuralını getirdi.
Almanya, Türkiye'ye kapıları şartlı açtı: BioNTech olana vize var, Çin aşısı olana yok

Almanya, Türkiye'den ziyaretlerde corona kısıtlamalarını gevşetti ama “AB tarafından onaylanmış aşılar” kuralını getirdi. Dün yayınlanan yeni kararlar, 25 Haziran’dan itibaren geçerli olacak ve Türkiye'den Almanya'ya seyahatler kolaylaşacak. Kararın başlığı, “Aşılanmış kişilerin Almanya'ya girişi için kısıtlamaların kaldırılması” oldu.

Almanya'nın Türkiye temsilciliklerine gönderilen talimatlardan sonra yayınlanan değişikliklerde önemli ifadeler yer aldı. Henüz birkaç saat önce güncellenen açıklamada, “25 Haziran 2021’den itibaren Türkiye’den SARS-CoV-2 corona virüsüne karşı tam aşısı olan kişiler, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılarla Almanya’ya seyahat edebilecek. Tam aşılı kişiler ziyaret ve turizm amaçlı olarak da Almanya’ya gidebilir. Onay sonucuna göre Paul Ehrlich Enstitüsü’nün (PEI) listelediği aşılardan biriyle aşılanmış kişiler son aşı dozunun alınmasından en az 14 gün geçmişse ülkeye girebilir. Şu anda bu yalnızca EMA tarafından onaylanan aşılar için geçerlidir” denildi.

ÇOK DİLLİ AŞI PASAPORTU

AB İlaç Ajansı'nın araştırmalarının sürdüğü, Rus ya da Çin aşısına onay çıkması halinde, bunların da seyahat serbestisi için listeye alınacağı vurgulandı. Ülkeye karantinasız, testsiz ve daha kolay vize alarak girebilmek için, EMA'nın onayladığı aşıdan yaptıranların bunu, “Dijital ya da basılı Aşı Pasaportu” ile kanıtlaması gerektiği belirtildi. Bu aşı pasaportunun ülkenin ana dilinin yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca olabileceği belirtildi.

Aşı pasaportunda yer alması gereken bilgiler de, “aşı olan kişinin kişisel bilgileri, aşı tarihleri, aşının adı, aşı yapılan hastalığın adı, aşıyı yapan kurum/kuruluşun adı- ve damgası, onay makamının işareti” olarak sıralandı.
Corona atlatan ve bunu kanıtlayanların tek doz aşıyla girebileceği de belirtildi. Ama bu kişilerin corona atlattığını kanıtlaması gerekecek.

VİZE RANDEVUSU YİNE KAPALI

Türklere genel olarak vize kısıtlamaları ise devam ediyor. Daha önce belirtilen 7 koşuldan birini yerine getirenler vize randevusu alabilecek. Bu kişilere yine kısıtlamalar sürecek. Eğer bir kişi, AB tarafından onaylanmış bir aşıyla aşılanmış ise vize alması da kolaylaşacak. Artık turist olarak gidebilmek için vize randevusuna başvurabilecek.

YEŞİL, GRİ VE SİYAH PASAPORTLULAR

Vize gerektirmeyen yeşil, gri ve siyah-diplomatik pasaportları taşıyanlar için bir yenilik yok. Bu kişiler, Almanya'nın aldığı karar gereği sınırlarda “geliş nedenlerini” yine ispatlamak ve bu gelişin “gerekli olduğunu” göstermek zorundalar. AB'nin onayladığı aşıdan olmuşlarsa, Almanya'da karantinada kalmayacaklar. Çin aşısı olmuşlarsa, negatif test ve karantina şartı ile girebilecekler.

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