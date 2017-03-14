Almanya Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi

Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye‘de 16 Nisan’da yapılacak referandum nedeniyle Türkiye’ye seyahatlar konusunda daha önce yaptığı uyarıyı güncelledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Seçim kampanyaları süresince siyasi gerginliklerin ve protesto hareketlerinin artabileceği ve bunların Almanya'ya da yönelebileceği” belirtildi ve bundan "münferit durumlarda Türkiye'de seyahat etmekte olan Almanların da etkilenebileceği"ne dikkat çekildi. Bu nedenle bu kişilerin "siyasi etkinliklerden ve prensip olarak büyük insan topluluklarından uzak durmaları” tavsiye edildi.

Hollanda'da Türk bakanların planlanmış seçim kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesi olayı üzerine bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı da resmi siyahat uyarılarını güncelleştirmişti. Uyarıda, Türkiye ile hafta sonunda yaşanan diplomatik gerginliğe özellikle vurgu yapıldı.

Hollanda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun planlanmış toplantısına izin vermemiş ve buna rağmen Hollanda'ya kara yolu ile giriş yapan Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı da sınırdışı etmişti.