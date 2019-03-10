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Almanya Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi: Keyfi tutuklamalar

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Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Bakanlığın sitesinde yer alan seyahat tavsiyesinde Türkiye'de son yıllarda Alman vatandaşlarının da 'keyfi olarak tutuklandığı' belirtildi
Almanya Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi: Keyfi tutuklamalar

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinde “Türk hükümetinin Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler almasının ihtimal dışı bırakılamayacağı” ifadesi yer aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinin güncellendiğini teyit etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Güncel gelişmeleri yansıtabilmesi için seyahat ve güvenlik bilgilerimiz sürekli gözden geçiriliyor” açıklamasında bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahat ve güvenlik tavsiyelerinde, aralarında Almanların da bulunduğu birçok Alman gazetecinin Türkiye’de çalışabilmeleri için gereken akreditasyonun herhangi bir neden bildirilmeksizin verilmediği hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, son yıllarda Alman vatandaşlarının da “keyfi olarak tutuklandığı” belirtildi. “Bazı tutuklanmalar, söz konusu kişilerin Türkiye’de terörist olarak sınıflandırılan, Türk resmi dilinde ‘FETÖ’ olarak geçen, Gülen hareketi gibi örgütlerle bağlantısının olduğu şüphesine dayanıyor” ifadesi kullanıldı.

SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINA ATIF

Dışişleri Bakanlığı, seyahat tavsiyelerinde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3 Mart Pazar günü Polatlı’da yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu.

Soylu, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” şeklinde konuşmuştu.

'GÖZALTINA ALINMAK İÇİN BAŞKA BİR KİŞİNİN PAYLAŞIMINI BEĞENMEK YETERLİ'

Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinde, Türkiye’de “turistlerin samimi ve içtenlikle karşılandığı” belirtildi. Ancak Alman vatandaşlarının sosyal medyada hükümet karşıtı ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığı konusunda uyarıda da bulunuldu. Bunun için başka bir kişinin paylaşımının “beğenilmesinin” bile yeteceğine dikkat çekildi. “Sosyal medyada herkese açık olmayan yorumların bile isimsiz ihbarlarla Türk emniyet kurumlarına ileteceği varsayılmalıdır” ifadesi yer aldı. Bu durumdan özellikle Türkiye ile özel ve kişisel sıkı bağları bulunan Alman vatandaşları ile hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunan şahısların etkilenebileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat ve güvenlik tavsiyelerinde, aralarında Almanların da bulunduğu birçok Alman gazetecinin Türkiye’de çalışabilmeleri için gereken akreditasyonun herhangi bir neden bildirilmeksizin verilmediği hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, son yıllarda Alman vatandaşlarının da “keyfi olarak tutuklandığı” belirtildi. “Bazı tutuklanmalar, söz konusu kişilerin Türkiye’de terörist olarak sınıflandırılan, Türk resmi dilinde ‘FETÖ’ olarak geçen, Gülen hareketi gibi örgütlerle bağlantısının olduğu şüphesine dayanıyor” ifadesi kullanıldı.

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