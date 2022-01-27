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Almanya, Ukrayna Politikasını Savundu

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Almanya, Ukrayna Politikasını Savundu
Almanya, Ukrayna Politikasını Savundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna için çok az şey yaptıklarına dair eleştirilere karşı ülkesinin politikasını savundu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Almanya, Ukrayna'yı askeri olarak destekliyor. Ukrayna'nın talebi üzerine koruyucu kask tedarik ediyoruz. Öncelikle yerine getirmekte olduğumuz özel talep buydu." dedi.

Ülkesinin Ukrayna politikası hakkındaki eleştirilere de değinen Baerbock, şunları kaydetti:

"Bazıları artık silahların acilen teslim edilmesini talep ediyor. Zor durumlarda, eylemleriniz konusunda özeleştiri yapmalısınız. Hızlıca bir basın açıklaması yazılabiliyor ama dış politika rotanızı 180 derece döndürmek tam bir farkındalıkla yapılmalı. Diplomatik yolların tekrar kapanmasının önüne geçilmelidir. Ukrayna'yı ekonomik ve finansal olarak güçlendirmemiz gerekiyor çünkü 21. yüzyılda insanlar sadece toplarla tehdit edilmiyor."

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