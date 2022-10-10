  • BIST 3.582,03
  • Altın 996.387
  • Dolar 18.5723
  • Euro 18.045
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

Almanya: Ukrayna’nın hava sahasını güçlendirmek için çalışıyoruz

» »
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yaptıklarını söyledi.
Almanya: Ukrayna’nın hava sahasını güçlendirmek için çalışıyoruz

Baerbock, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik füze saldırılarına işaret ederek, kent sakinlerinin sabah trafiğinde ölüm korkusu yaşadığını ve bir çocuk oyun parkının yanında çukur oluştuğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin’in, büyük şehirlere ve sivillere füze atmasının “alçakça” ve “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu kaydeden Baerbock, “Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de yaptığı yazılı açıklamada, Kiev ve diğer birçok şehirde yapılan son füze saldırılarının Ukrayna’ya hızlı şekilde hava savunma sistemi sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya’nın füzelerle ve dronlarla yaptığı saldırıların her şeyden önce sivilleri “terörize ettiğini” belirten Lambrecht, bundan dolayı Ukrayna’ya özellikle uçaksavarlarla destek verdiklerini aktardı.

Lambrecht, gelecek günlerde de en son teknolojiyle üretilmiş Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkinin Ukrayna’daki insanları etkili korumak için hazır olacağını kaydetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Iris-T SLM sisteminin, yeni geliştirilmiş son teknolojiye sahip bir hava savunma sistemi olduğu belirtilerek Almanya’nın Ukrayna’ya 4 Iris-T SLM sistemi sağlayacağı aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da SPD, Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sırayı aldı10 Ekim 2022 Pazartesi 11:35
  • Alman basınında Türkiye-Yunanistan savaşı senaryosu09 Ekim 2022 Pazar 18:46
  • Meloni: Daha cesur bir Avrupa’ya ihtiyaç var09 Ekim 2022 Pazar 18:33
  • İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi09 Ekim 2022 Pazar 17:35
  • Miçotakis'ten Erdoğan'a Üstü Kapalı Tehditler09 Ekim 2022 Pazar 14:36
  • İtalya’da işçiler sokağa döküldü09 Ekim 2022 Pazar 13:05
  • İtalya kış kısıtlamaları getiriyor09 Ekim 2022 Pazar 10:40
  • Hindistan e-rupi başlatmaya hazırlanıyor09 Ekim 2022 Pazar 10:37
  • Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki askerini çekecek08 Ekim 2022 Cumartesi 21:34
  • İspanya’da itfaiye erleri eylem yaptı08 Ekim 2022 Cumartesi 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti