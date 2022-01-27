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Almanya Ukrayna'ya '5 bin miğfer göndereceğiz' dedi, Kiev belediye başkanı 'şaka' olarak tanımladı

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıkladı
Almanya Ukrayna'ya '5 bin miğfer göndereceğiz' dedi, Kiev belediye başkanı 'şaka' olarak tanımladı

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıkladı. Bakan Lambrecht gazetecilere yaptığı açıklamada "Ukrayna büyükelçiliğinden gelen mektupta askeri techizat, tam olarak miğfer desteği istenmiştir" dedi ve 5 bin miğfer temin edeceklerini açıkladı. Lambrecht bunun "Sizin tarafınızdayız" demenin bir işareti olduğunun altını çizdi.

Miğferin silah olmadığını, ancak işe yarar bir araç olduğunu belirten Lambrecht "Bu ihtilafta aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz Avrupa'nın ortasında barıışçıl bir çözüm için çalışıyoruz" diye konuştu.

Savunma bakanlığı sözcüsünün miğferlerin hibe mi yoksa para karşılığı mı gönderildiği konusunda açıklamaya yetkili olmadığını söylediği aktarıldı.

Lambrecht hafta sonu yaptığı açıklamada da Ukayna'ya sahra hastanesi vereceklerini açıklamış ve şimdilik Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayacaklarını belirtmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'da Rusya'dan gelebilecek olası saldırılara karşı Ukrayna'nın yinelenen talebine karşın "ölümcül silah" gönderme seçeneğini gözardı ediyor.

Kiev Belediye Başkanı Söyleyecek söz bulamıyorum

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olası bir Rus saldırsına karşı silah ve askeri mühimmat gönderirken Almanya'nın silah göndermeyi reddederek miğfer temin edeceğini açıklaması eleştirilere neden oldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Almanya'nın 5 bin miğfer göndermesini "şaka" olarak tnımladı. Uzun yıllar Almanya'da yaşamış olan eski ağır siklet boks şampiyonu başkan "Almanların bu davranışı karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Görünüşe göre savunma bakanı bizim her an Ukrayna'yı işgale hazırlanan mükemmel donanımlı Rus güçleri ile karşı karşıya olduğumuzun henüz farkında değil" ifadeleni kullandı ve "Almanya bir sonraki sefer nasıl bir destek gönderecek, yastık mı? diye sordu.

Rusya ile Batı cephesi arasında ilişkiler gerilmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gerçeklikle bağının koptuğunu ve açıklamalarını ciddiye almanın zor olduğunu söylerken, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceği tehdidi savuruyor.

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