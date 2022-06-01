  • BIST 2.580,52
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4376
  • Euro 17.6404
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAHaredi Yahudileri neden internet ve akıllı telefon kullanmıyor?

Almanya, Ukrayna’ya hava savunma sistemi sağlayacak

» »
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’ya "Iris-T" tipi hava sistemi sağlayacaklarını bildirdi.
Almanya, Ukrayna’ya hava savunma sistemi sağlayacak

Scholz, Federal Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurulda konuştu.

Almanya’nın Ukrayna’yı sahip olduğu tüm imkanlarla desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Scholz, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, hedeflerine ulaşmamalı." dedi.

Scholz, ülkesinin finansal ve ekonomik olarak desteklediği Ukrayna’ya silah da verdiğini vurgulayarak, hükümetin şimdi sahip olduğu en modern hava savunma sistemi Iris-T'yi Ukrayna’ya sağlamaya karar verdiğini açıkladı.

Şansölye Scholz, "Böylelikle Ukrayna’yı Rus hava saldırılarına karşı büyük bir şehri koruyabileceği duruma getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Ukrayna’ya modern radar sistemi vereceklerini aktaran Scholz, Hollanda ile en modern obüsleri de Ukrayna’ya temin edeceklerini dile getirdi.

Almanya’nın Ukrayna’ya silah ve mühimmat vermediğine ilişkin eleştirilere karşı çıkan Scholz, savaşın başlamasından hemen sonra o dönemde Ukrayna’nın acil ihtiyaç duyduğu hava ve tank savar füzeleri verdikleri, daha sonra 15 milyon mermi, 100 bin el bombası, 5 binin üzerinde tanksavar mayın, kapsamlı patlayıcı madde, makinalı tüfek ile başka teçhizat ve malzeme sağlandığı bilgisini paylaştı.

Scholz, Ukrayna hükümetinin "Gepard" tipi tankın alınması için Alman savunma sanayisiyle de anlaşma imzaladığını hatırlattı.

"Hedefimiz, Putin’in kazanmaması"

Putin’in savaşı kazanmaması gerektiğini yineleyen Scholz, "Savaşın hedefleri hakkında tartışmalar yapılıyor. Bizim hedefimiz, Putin’in kazanmaması. Bizim hedefimiz, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi ve böylelikle başarılı olması." diye konuştu.

Scholz, Ukrayna ile ilgili kararları Ukraynalıların vereceğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları da savunan Scholz, "Bunlar geniş kapsamlı ve etkili yaptırımlardır. Putin, bunu beklemiyordu." dedi.

Şansölye Scholz, bu konuda sergilenen birlikteliğin bozulmamasını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis Türkiye karşıtlığını harita ile gösterdi31 Mayıs 2022 Salı 17:48
  • Avrupa Birliği Başkanlığı’nda kritik Türkiye-AB görüşmesi31 Mayıs 2022 Salı 15:49
  • Gazprom, Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.31 Mayıs 2022 Salı 11:21
  • Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri Rusya-Ukrayna savaşı yaptırımları için görüşüyor31 Mayıs 2022 Salı 09:47
  • Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru31 Mayıs 2022 Salı 09:39
  • Dünya'nın atmosferinde yeni bir reaktif kimyasal madde bulundu31 Mayıs 2022 Salı 09:21
  • Danimarka'dan Ukrayna'ya yardım31 Mayıs 2022 Salı 09:06
  • Avrupa Birliği, Rus petrolünü yasaklama konusunda anlaştı31 Mayıs 2022 Salı 07:55
  • AB liderleri olağanüstü zirvede buluşacak30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:43
  • Arnavutluk’ta adaysız cumhurbaşkanlığı seçimi30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti