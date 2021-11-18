  • BIST 1.711,53
  • Altın 643,26
  • Dolar 10,7116
  • Euro 12,1430
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Almanya ve Avusturya’da kısıtlama başladı, aşı sıraları arttı

» »
Batı Avrupa’da aşılanma oranı en düşük olan ülkelerden ikisi olan Almanya ve Avusturya kışa hazırlanırken corona virüsü vakalarında görülen yeni artış dalgasının merkezinde yer alıyorlar.
Almanya ve Avusturya’da kısıtlama başladı, aşı sıraları arttı

Batı Avrupa’da aşılanma oranı en düşük olan ülkelerden ikisi olan Almanya ve Avusturya kışa hazırlanırken corona virüsü vakalarında görülen yeni artış dalgasının merkezinde yer alıyorlar.

Almanya Sağlık Bakanlığı, Salı günü 436.000 kişinin aşı olduğunu açıkladı. Bu kişilerin 300.000’ine ise destekleyici doz yapıldı.

Böylece son üç ayın en yüksek aşılanma sayısına ulaşılırken ülke genelinde aşılama merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Avusturya nüfusunun yaklaşık %65’i ve Almanya nüfusunun yaklaşık %68’i aşılarını tamamlamış durumda.

İki ülke de Hollanda ve corona virüsü salgının ilk zamanlarında virüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İspanya gibi ülkelerin oldukça gerisinde.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü spor mağaza zincirinden mülteci hamlesi17 Kasım 2021 Çarşamba 12:39
  • Azerbaycan: Ermenistan 7 askerimizi öldürdü17 Kasım 2021 Çarşamba 12:18
  • Ukrayna Devlet Başkanı’ndan Türkiye açıklaması17 Kasım 2021 Çarşamba 11:33
  • İngiltere ile Yunanistan arasındaki "heykel" krizi bitmiyor17 Kasım 2021 Çarşamba 10:46
  • Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı17 Kasım 2021 Çarşamba 10:06
  • Sınırdaki göçmen krizi! Çocuklarda hastalık yayılıyor!16 Kasım 2021 Salı 22:01
  • Belarus Sınırındaki Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gaz Ve Tazyikli Suyla Müdahale16 Kasım 2021 Salı 21:56
  • Hollanda PATLADI!16 Kasım 2021 Salı 19:41
  • Belçika'da, aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek16 Kasım 2021 Salı 16:19
  • İnsanların tepkisini çeken e-scooterlara hız limiti geldi16 Kasım 2021 Salı 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti