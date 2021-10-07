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Almanya ve Danimarka 11 kadın ve 37 çocuğu ülkeye getirdi

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Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Danimarka ile Almanya'nın Suriye'deki IŞİD kampına yapılan ortak operasyon sonucunda 37 çocuk ve 11 kadın ülkelerine geri getirildiği ifade edildi.
Almanya ve Danimarka 11 kadın ve 37 çocuğu ülkeye getirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas adına yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzey doğusundaki IŞİD kampına Danimarka ile birlikte Çarşamba gecesi ortak operasyon yapıldığı ifade edildi.

Operasyon sonucunda 8 kadın ve 23 çocuk Almanya’ya, 3 kadın ve 14 çocuk Danimarka’ya getirildi.

Açıklamada Bakan Maas, çocukların koruma altına alınacağını ancak kadınların gözaltına alınarak yabancı terör örgütüne üyelikten yargılanacağını belirtti.

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