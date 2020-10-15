Almanya ve Fransa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı AB'nin nasıl tutum alacağını netleştirmek üzere bir hafta bekleyecek

Fransa ve Almanya, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi Avrupa Birliği'ni provoke etmeyi sürdürmekle suçladı ve Türkiye'ye karşı tutumunu netleştirmek için bir hafta bekleyeceklerini açıkladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs ile ihtilaflı sularda doğal gaz arama çalışmalarına son vermeye ikna edilmesi amacıyla 2 Ekim'de AB zirvesinde anlaşmaya varıldığı bildirilmiş, Türkiye ise hidrokarbon arama gemilerinin çalışmalarına yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Ankara, geçen ay Türkiye'ye yönelik ambargoların da gündemde olduğu AB zirvesi öncesinde Oruç Reis gemisini bakım için çektiğini açıklamıştı.

Ancak Pazartesi günü Oruç Reis yeniden çalışmalarına başladı.

AB, Aralık ayındaki zirvede amborgo ihtimalinin yeniden gözden geçirileceğini kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Alman ve Polonyalı mevkidaşlarının da katılımıyla yaptığı basın toplantısında, "Türkiye sürekli provokatif faaliyetler içinde, bu kabul edilemez" diye konuştu.

Drian, topun artık Ankara'da olduğunu, ama Türkiye'nin diyaloğa dönmemesi halinde AB'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ise Türkiye'nin gemisini yeniden Akdeniz'e göndermesinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, yaptırımların gündeme getirilmesi konusundaki bir soruya, AB'nin nasıl bir tepki vereceğine karar vermek için bir hafta bekleyeceklerini söyledi.

Mass, "Beklenen görüşmeler iki kez gerçekleşmedi ve ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bir gelişme olacak mı diye bir hafta bekleyip AB'nin nasıl bir tutum alması gerektiğini göreceğiz" dedi.