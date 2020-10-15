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Almanya ve Fransa'dan Doğu Akdeniz için Türkiye’ye bir hafta süre

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Almanya ve Fransa'dan Doğu Akdeniz için Türkiye’ye bir hafta süre
Almanya ve Fransa'dan Doğu Akdeniz için Türkiye’ye bir hafta süre

Euronews’in haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin sürekli olarak kabul edilemez kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiği bizim için açık" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Türkiye'nin diyaloğa dönmemesi halinde Avrupa Birliği'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu" sözlerine ekledi. Le Drian ayrıca Türkiye'nin "Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulması çağrısı yapmayan tek ülke olduğunu ve bunun da barışa zarar verdiğini" kaydetti.

BİR HAFTA BEKLEYECEĞİZ

Türkiye'nin araştırma gemisini Akdeniz'e geri gönderme kararının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye AB yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

“Bir hafta içinde ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz ve sonra AB tarafından hangi tavrın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz.”

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