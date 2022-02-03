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Almanya ve Rusya'da Yasaklar Peş Peşe Geldi

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Almanya ve Rusya'da Yasaklar Peş Peşe Geldi
Almanya ve Rusya'da Yasaklar Peş Peşe Geldi

Almanya'nın dün Rus haber kanalı Russia Today'in Almanca yayınlarına yasak getirmesi sonrası bugün de Rusya, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılacağını duyurdu.

Almanya dün yaptığı açıklama ile ülkesinde yayın yapan Rus Haber kanalı Russia Today'in (RT) Almanca yayınlarının yasaklanacağını duyurmuştu.

Alman yetkililer, RT DE'nin yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe göstererek ülkede yayın yapamayacağını belirtmişti.

RT'DEN İTİRAZ: LİSANSIMIZ 2029'A KADAR GEÇERLİ

RT DE Productions şirketi ise karara sert bir şekilde tepki göstererek, Almanya'da kablolu ve uydu yayınları için Sırp lisansını kullandığını ve bu lisansın 2029’a kadar geçerli olduğunu iddia etti.

Avrupa yasalarına uygun haber yaptıklarını belirten şirket Avrupa ile Rusya arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Almanya'nın bu karar ile siyasi baskı kurmaya çalıştığını açıkladı. Şirket ayrıca karar itiraz etmek için yasal haklarını kullanacağını da belirtti.

YouTube da 29 Eylül’de RT'nin  Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmıştı.

RUSYA'DAN KARŞI HAMLE: DEUTSCHE WELLE KAPATILIYOR

Almanya'nın kararı sonrası bugün Rusya'dan peş peşe tepki mesajları gelirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılacağını duyurdu.

BÜRO KAPATILIYOR AKREDİTASYONLAR İPTAL EDİLECEK

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Deutsche Welle'nin Rusya bürosu kapatılacak ve Rusya'daki çalışanların akreditasyonları iptal edilecek.

Deutsche Welle, dünyada Rusça da dahil olmak üzere 30 dilde  hizmet sunuyor.

DEZENFORMASYON YAYMAKLA SUÇLANIYOR

Rusya devlet yayıncısı Russia Today, sadece Almanya değil Batılı bir çok ülke tarafından da Kremlin yanlısı propaganda yapmakla ve dezenformasyon yaymakla suçlanıyor. Almanya'dan önce İngiltere de RT ve Sputnik’e Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermemiş ve gerekçe olarak "dezenformasyon yaymadaki aktif rollerini" göstermişti.

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