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Almanya yeni cumhurbaşkanını seçti

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Almanya yeni cumhurbaşkanını seçti
Federal Seçiciler Kurulu Almanya’nın yeni cumhurbaşkanını seçti. Toplam beş adayın yarıştığı seçimlerin galibi eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Federal Seçiciler Kurulu, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i (61) büyük bir çoğunlukla yeni cumhurbaşkanı olarak seçti. Berlin'de Federal Meclis binasında bir araya gelen 1260 kişiden oluşan Federal Seçiciler Kurulu'nun oylarıyla Steinmeier, 12'inci Cumhurbaşkanı oldu. Steinmeier, 1239 geçerli oydan 931'ini aldı. Yani oyların yüzde 74'ünü elde etti.

Steinmeier, ilk açıklamasında, “Seçim sonuçlarını seve seve kabul ediyorum“ dedi. Dışişleri Bakanlığı’nın bırakmasının ardından yeni görevine kadar geçecek 7 haftalık ara nedeniyle memnun olduğunu söyleyen Stenmeier, “İki sorumluluk arasındaki bu süreç, dinlenmek için çok iyi bir fırsat“ şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı görevini bırakmanın çok kolay olmadığını söyleyen Steinmeier, yeni görevin kendisi için biraz iç politikaya dönüş anlamına geldiğini ve bu zamanı Almanya ile ilgilenmek için kullanacağını söyledi.

Beş aday yarıştı

Seçimde toplam beş aday yarıştı: Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier (61), Sol Parti'nin desteklediği yoksulluk konusundaki araştırmalarıyla tanınan Christoph Butterwegge (66), sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser (75), Özgür Seçmenler'in (Freie Wähler) adayı Alexanden Hold (54)  ve Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn (78). Steinmeier'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hür Demokrat Parti (FDP) de seçimde Steinmeier'i destekledi.

Joachim Gauck

Bütün siyasi partilerin temsilcileri seçim öncesinde St. Hedwig Katedrali'nde düzenlenen ekümenik ayinde biraraya geldi. Ayine Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve kabine üyeleri de katıldı.

Steinmeier: Önemli olan geleceği şekillendirmek

Steinmeier Sosyal Demokrat Parti grubunun (SPD) cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki oturumunda yaptığı açıklamada, "Kendimi görevin zor olmasına ve etrafımızı saran kriz ve çatışmalardan uzak duramayabileceğimiz bir duruma hazırlıyorum. Ancak önemli olan güvensizlik ortamında kaybolmayıp, geleceği şekillendirmek" diye konuşmuştu.

Christoph Butterwegge

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise Steinmeier'in adaylığını destekleyen partilere teşekkür etti. Sosyal Demokrat Parti'nin oturumunda konuşan Gabriel, Steinmeier'in cumhurbaşkanı adayı seçilmesini kendisi açısından, "Parti Genel Başkanı olarak veda armağanı' şeklinde nitelendirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı, Başbakan Angela Merkel de Federal Seçiciler Kurulu'nun toplantısı öncesinde Hristiyan Birlik Partileri'nin oturumunda yaptığı konuşmada Steinmeier'i övdü. Merkel, 'O herhangi bir Sosyal Demokrat değil, Almanya'yı iyi temsil edeceğine güvendiğim bir Sosyal Demokrat" dedi.

Albrecht Glaser

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ise Büyük Koalisyon'un ortaklarının (Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti) adayı Steinmeier'in seçilmesi çağrısında bulundu.

 

1260 üyeli kurul seçiyor

Cumhurbaşkanı Federal Alman Meclisi üyeleri, eyalet temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.

 Alexanden Hold

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ilerlemiş yaşını gerekçe göstererek seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Gauck'un görev süresi 18 Mart'ta sona eriyor.

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