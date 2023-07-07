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Almanya, Yeşil Hat Ticareti'nin yayılabilmesi için 8.2 milyon euroluk yardım yapacak

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Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu, Kıbrıs Türk toplumuna hellim ihracaatı ve Yeşil Hat Ticareti'nin yayılmasına destek amacıyla 8.2 milyon euroluk bir anlaşma imzaladı.
Almanya, Yeşil Hat Ticareti'nin yayılabilmesi için 8.2 milyon euroluk yardım yapacak

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu’ndan (GIZ), Kıbrıs Türk toplumuna hellim ihracatı ve Yeşil Hat Ticareti'nin yayılmasına destek amacıyla 8.2 milyon euroluk yardım öngören bir anlaşmaya imza attı.

Politis gazetesine göre, GIZ, Kıbrıs Türk toplumundaki süt ürünü ve diğer üreticilerin AB gıda güvenliği standartlarını uygulamalarına yardımcı olmak ve gıda sektöründe üretim kapasitesini artırmak amacıyla AB tarafından finanse edilen hibeler sağlayacak.

Haberde, AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik yardım programı çerçevesinde şimdiye kadar yapılmış büyük anlaşmalardan biri olan anlaşmanın ayrıca AB üyeliğinin faydalarını Kıbrıslı Türklere gösterme adına çok önemli bir adımı teşkil ettiği belirtildi.

Habere göre, yeni anlaşma çerçevesinde GIZ, Kıbrıs Türk toplumundaki süt üreticilerine ve üreticilere, AB gıda güvenliği standartlarını uygulamalarına yardımcı olmak ve gıda sektöründe üretim kapasitesini artırmak için AB tarafından finanse edilen hibeler sağlayacak.

GIZ ayrıca süt kapasitelerinin artması adına hayvanların beslenme koşullarının iyileştirilmesinde Kıbrıs Türk küçükbaş hayvan besicilerine destek sağlayacak.

Gazete, GIZ’in son olarak hayvan yemlerinin kalitesinin yanı sıra sütteki kalıntıları, özellikle antibiyotiklerin takip edilmesine ilişkin laboratuvar olanaklarını da geliştireceğini yazdı.

Gazete, bu faaliyetlerin, Kıbrıs Türk toplumuna yardım hedefine sahip AB’nin yardım programı çerçevesinde başka çalışmalarla da tamamlanacağını belirtti.

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