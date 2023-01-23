  • BIST 5.561,18
  • Altın 1164.297
  • Dolar 18.8048
  • Euro 20.4985
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Almanya yeşil ışık yaktı! Polonya, Ukrayna’ya Leopard tankı verecek

» »
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını belirtti.
Almanya yeşil ışık yaktı! Polonya, Ukrayna’ya Leopard tankı verecek

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Fransız LCI televizyonu muhabirinin, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine, “Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık.” dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki duruma seyirci kalmayacağız. Leopardlar konusunda Almanya ile anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna’ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock’un bu açıklaması Alman basını tarafından “Leopard tanklarının Ukrayna’ya verilmesine yeşil ışık yaktı” şeklinde yorumlandı.

Litvanya, Letonya ve Estonya’nın dışişleri bakanları da Ukrayna’ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya’ya çağrıda bulunmuştu.

Üç ülkenin bakanları, Twitter hesaplarından, “Almanya’yı Ukrayna’ya Leopard tankları sağlamaya çağırıyoruz. Bu, Rus saldırganlığını durdurmak, Ukrayna’ya yardım etmek ve Avrupa’da barışı hızla yeniden sağlamak için gereklidir. Avrupa’nın önde gelen gücü olarak Almanya’nın bu konuda özel sorumluluğu vardır.” paylaşımında bulunmuştu.

LEOPARD TANKLARI

Almanya’nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna’ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin’in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya’da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda genetik olarak sağlık sorunları olan köpek ve kedileri yasaklayacak22 Ocak 2023 Pazar 11:08
  • Aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç'te Stockholm Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı21 Ocak 2023 Cumartesi 21:46
  • 3 ülkeden Almanya’ya Ukrayna çağrısı21 Ocak 2023 Cumartesi 20:16
  • Fransa’da kan bağışı çağrısı!21 Ocak 2023 Cumartesi 19:05
  • Yunanistan’a ait kuru yük gemisinde 4,5 ton kokain ele geçirildi21 Ocak 2023 Cumartesi 18:52
  • Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor21 Ocak 2023 Cumartesi 16:13
  • Almanya’dan Ukrayna açıklaması: Kararın ne olacağı bugünden söylenemez20 Ocak 2023 Cuma 18:14
  • İtfaiye aracı ile göçmen kaçakçılığı yapan çete çökertildi20 Ocak 2023 Cuma 17:04
  • Miçotakis: Türkiye ile savaşmayacağız20 Ocak 2023 Cuma 13:47
  • Fransa’da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı20 Ocak 2023 Cuma 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti